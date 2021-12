Fiscalía: hombre fue abatido a tiros por policías en NJ tras dispararle a perro dentro de coche

Lo que debes saber Un hombre de Pensilvania que se detuvo en una zanja en su automóvil fue abatido a tiros por agentes de la policía estatal de Nueva Jersey minutos después de que llegaron y después de que el hombre tomó un trago de bebida, dio una calada a un cigarrillo y luego le disparó a un perro que se encontraba en el automóvil con él, según la oficina del fiscal general y un nuevo video que publicó el lunes.

NUEVA JERSEY -- Un hombre de Pensilvania que se detuvo en una zanja en su automóvil fue abatido a tiros por agentes de la policía estatal de Nueva Jersey minutos después de que llegaron y después de que el hombre tomó un trago de bebida, dio una calada a un cigarrillo y luego le disparó a un perro que se encontraba en el automóvil con él, según la oficina del fiscal general y un nuevo video que publicó el lunes.

El tiroteo se desarrolló después de la 1:30 a.m. a principios de noviembre en el municipio de Knowlton, no lejos de Delaware Water Gap, cuando los policías Joselo Machuca y Eduardo Tejada respondieron a un informe de que un automóvil se había salido de la carretera y se había metido en una zanja, según el New Oficina del fiscal general de Jersey.

Los clips de video y audio publicados por la oficina del fiscal general incluyen imágenes de cámaras montadas en autos de policía, así como cámaras corporales. Revelan una revisión del vehículo durante unos 4 minutos que resultó ser mortal.

Los videos muestran a los policías se acercan al vehículo, giran perpendicularmente a la carretera en una zanja y le preguntan al conductor, Timothy Parks, de 34 años, de Saylorsburg, Pensilvania, si está bien, según muestran las imágenes. Un perro está sentado en el asiento del pasajero, según un video.

Los policías parecen cautelosos y Parks no responde de manera audible a los policías que le hablan.

"¡No toques eso!" uno grita. "Oye, mantén las manos al frente". No está claro a qué se referían.

Luego, el video muestra a Parks bebiendo algo. Mientras saca lo que parece ser un cigarrillo, uno de los oficiales le dice que mantenga las manos en el volante. Pronto hay una nube de humo de la punta del cigarrillo visible en las imágenes.

La música que se reproduce se vuelve más fuerte.

"¡Oye! No toque el arma”, dice uno de los oficiales.

Las imágenes muestran disparos y luego estalla, con Parks saliendo del automóvil y colapsando pronto. La oficina del fiscal general dijo que los policías le dispararon a Parks después de que él disparó un arma, matando al perro.

Los soldados se acercan a él, detectan el pulso y comienzan las compresiones torácicas.

"Señor, ¿está bien?" pregunta uno de los soldados, las imágenes muestran. Parks murió más tarde después de que lo llevaran al Hospital de Lehigh Valley.

Se está llevando a cabo una investigación y no se dispuso de otra información, según un portavoz de la oficina del fiscal general.

La oficina del fiscal general está investigando el caso bajo una ley de 2019 que exige su participación en casos en los que los agentes usan fuerza letal. Cuando finaliza la investigación, el caso debe presentarse a un gran jurado, que decidirá si se deben presentar cargos, según la ley.

Los clips de video fueron publicados bajo las políticas de 2019 por la oficina del fiscal general con el objetivo de hacer que los encuentros policiales fatales sean más transparentes.

Las autoridades se reunieron con la familia de Parks el lunes para revisar las grabaciones, dijo la oficina del fiscal general en un comunicado.

La información de contacto de la familia de Parks no estaba disponible de inmediato.