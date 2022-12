Fiscales presentan nuevas pruebas contra el sospechoso de tiroteo en metro de Brooklyn

NUEVA YORK -- Los fiscales que acusaron al presunto responsable de un tiroteo dentro de un metro de Brooklyn de cargos federales de terrorismo presentaron nuevos documentos en contra de su solicitud de trasladar el juicio fuera de la Ciudad de Nueva York, al tiempo que presentaron nuevas pruebas que, según afirman, muestran que él es responsable del tiroteo que dejó casi dos docenas de heridos, 10 de ellos ellos a balazos.

Frank James está acusado de hacer estallar bombas de humo y disparar 33 rondas en un tren de la línea N con destino a Manhattan en abril. El hombre de 62 años fue arrestado el 13 de abril, unas 30 horas después de que las autoridades dijeran que conducía desde Filadelfia y desató bombas de humo y decenas de balas en un tren lleno o en la mañana cuando se acercaba a una estación en Sunset Park. Las víctimas de los disparos tenían entre 16 y 60 años de edad; todos sobrevivieron.

Las autoridades dijeron anteriormente que la tarjeta bancaria de James, el teléfono celular y la llave de una camioneta que había alquilado se encontraron en el lugar de los hechos del tiroteo. La policía también dijo que encontraron la pistola semiautomática Glock de 9 mm utilizada en el tiroteo y la rastrearon hasta James.

El lunes, la Oficina del Fiscal Federal presentó documentos que alegan que se han encontrado más vínculos entre James y el lugar del crimen. El expediente judicial establece que la evidencia muestra que la pistola Glock recuperada en en el sitio del tiroteo fue comprada a nombre de James, y que el análisis balístico de los cartuchos del interior del vagón del metro muestra que las balas fueron disparadas con la misma arma.

Múltiples muestras de ADN encontradas en el arma coincidían con las de James, "lo que indica que el acusado sostenía el arma que se usó para disparar las balas durante el ataque", afirmaron los fiscales.

En los meses y años previos al tiroteo, James compró diferentes materiales que luego se usaron en el ataque, según documentos judiciales. Eso incluye múltiples cajas de las mismas marcas de municiones, granadas de humo, casco de construcción amarillo y mochila que quedaron en el lugar, alegan los fiscales.

Los fiscales también apuntan al historial de búsqueda de un teléfono celular recuperado en el lugar que supuestamente muestra que el ataque había sido planeado con mucha anticipación. Dos de las búsquedas del 6 de abril, aproximadamente una semana antes del incidente, incluyen "paradas en el tren N" y "311 Kings Highway Brooklyn NY", donde se encontró una camioneta U-haul alquilada a nombre de James.

Ese teléfono también contenía grabaciones de audio, según los fiscales, que parecían referirse a un ataque planeado.

"Vas a saber por una cara que me he ido, no habrá dudas sobre eso…todos sabrán que fui yo", James declaró en una grabación, según documentos judiciales.

"Si escuchas el nombre de Frank James en las noticias, si algo le sucede a un Frank James de 60 y tantos años, lo más probable es que ese sea yo", supuestamente se escucha decir a James en otra grabación.

La nueva supuesta evidencia surge cuando James y sus abogados han tratado de que el juicio se lleve a cabo fuera de la Ciudad de Nueva York, un esfuerzo que los fiscales están combatiendo. Si bien la defensa afirma que James no puede obtener un jurado imparcial debido a la gran cantidad de cobertura de prensa durante la persecución de James, así como después del arresto, los fiscales respondieron a esa afirmación el lunes.

La oficina del fiscal de EEUU dijo en los documentos judiciales que para que un juicio se moviera, la cobertura en la prensa tenía que haber sido tan "generalizada y perjudicial que corrompe el proceso penal y hace que un juicio justo sea prácticamente imposible". Los fiscales dijeron que la defensa no ha establecido que ese sea el caso, y James podrá tener un juicio justo debido a la gran cantidad de jurados.

"El acusado cometió un ataque en el metro de Brooklyn. Debería ser juzgado en Brooklyn", dice la presentación.

Los abogados de James también pidieron que se descarten algunas de las declaraciones que James hizo después de su arresto porque lo estaban interrogando antes de que le leyeran sus derechos Miranda. Sin embargo, los fiscales dijeron que bajo la excepción de seguridad pública, el FBI tenía derecho a preguntarle a James si todavía había explosivos o armas que pudieran causar una amenaza inmediata para el público.

Cuando se le preguntó si había "más plantas para lastimar a alguien más" o si había "fuegos artificiales, granadas, cualquier cosa", James negó tener conocimiento de lo que estaban hablando y dijo que solo era un pasajero en el tren.

"No tengo ni idea de lo que estás hablando. Mira, estaba en el tren. Estaba en el tren", dijo James, según los documentos judiciales. "Estaba en el tren cuando pasó lo que pasó".

Luego le dijo a un oficial de la ley que anteriormente tenía armas, pero que "habían sido desechadas" anteriormente, según los documentos judiciales.

James se declaró inocente en mayo de los cargos federales de cometer un ataque terrorista en el transporte público y disparar un arma de fuego durante un crimen violento. Si es declarado culpable, enfrenta una sentencia máxima de cadena perpetua.

La abogada defensora Mia Eisner-Grynberg había advertido en el momento del arresto de James que no se apresurara a juzgar y señaló que James alertó a la policía sobre su paradero. Fue arrestado en el East Village de Manhattan después de llamar a una línea de información diciendo que estaba en un restaurante de comida rápida en esa sección de la ciudad.

El motivo del ataque no está claro. En numerosas diatribas que publicó en YouTube y las redes sociales, James, que es negro, hizo comentarios intolerantes sobre personas de diversos orígenes y criticó al alcalde de Nueva York, Eric Adams, y se quejó de la atención de salud mental que recibió en la ciudad hace años.

En uno de los videos publicados en línea, James habló sobre el próximo viaje a la Ciudad de Nueva York y dijo que "será muy interesante lo que sucederá conmigo en Nueva York", según documentos judiciales. Supuestamente también hizo referencia al "tiempo de morir" y dijo que "todo el sistema se está derrumbando", al igual que el 11 de septiembre después de los ataques terroristas en el World Trade Center.

James también afirmó en videos que no tenía "nada que perder" debido a su edad e hizo referencia a un plan con "muchas partes móviles". Los documentos de la corte afirman que quería que Ed se asegurara de que esos planes "no se desvanezcan o… no se pierdan el despliegue". En una grabación de audio de un teléfono celular, James supuestamente pidió "el fin de la humanidad y afirmó que estaba lleno de odio, ira y amargura", dijeron los fiscales en la presentación.

El juicio federal está programado para comenzar el 27 de febrero.