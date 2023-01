Fiscal: Tras matar a ocho en una ciclovía, motorista estaba feliz y orgulloso

NUEVA YORK -- El hombre que mató a ocho personas en una ciclovía de Manhattan hace cinco años en un intento por impresionar a un grupo terrorista estaba feliz y orgulloso cuando se reunió con agentes del FBI ese mismo día, dijo un fiscal al jurado en un alegato final el martes.

El fiscal federal adjunto Jason Richman dijo que Sayfullo Saipov estaba sonriendo cuando pidió colgar la bandera del grupo Estado Islámico en su habitación del hospital de Manhattan después del ataque del 31 de octubre de 2017 que llevó a cabo con un camión alquilado a toda velocidad.

Saipov, de 34 años, condujo el camión hacia una ciclovía a lo largo del río Hudson y la autopista West Side, que es popular entre los turistas y los residentes de Manhattan, y atropelló a los ciclistas.

Richman instó al jurado a condenar a Saipov de todos los cargos en un caso que podría resultar en la pena de muerte. Si el jurado emite un veredicto de culpabilidad de todos los cargos después de comenzar las deliberaciones el miércoles, una semana después comenzará una fase de penalización del juicio. A menos que los miembros del jurado elijan por unanimidad la muerte, la sentencia sería cadena perpetua.

Las personas que resultaron heridas o perdieron a sus seres queridos a manos del hombre uzbeko se encontraban entre los que testificaron durante el juicio.

“Apuntó a sus víctimas sin piedad”, dijo Richman. Esa noche, agregó el fiscal, “él sonrió. Estaba orgulloso. Estaba feliz con lo que había hecho ese día. Estaba feliz por el ataque terrorista… Había hecho lo que vino a hacer”.

Richman dijo que Saipov solo detuvo su alboroto motorizado cuando golpeó un pequeño autobús escolar e hirió a niños. De lo contrario, dijo, Saipov planeaba dirigirse al Puente de Brooklyn y matar a tantas personas como pudiera allí. Fue arrestado luego de que apuntara con pistolas de bolas de pintura y perdigones negros a un oficial de policía, quien le disparó.

Durante el juicio, los abogados defensores no han negado que Saipov haya llevado a cabo el ataque.

Pero dicen que debería ser absuelto de un cargo de extorsión porque los fiscales se equivocaron al afirmar que llevó a cabo el ataque para que el grupo Estado Islámico le permitiera convertirse en miembro.

El abogado defensor David Patton dijo que Saipov esperaba morir en el ataque.

“Él no esperaba estar aquí ante todos ustedes y no esperaba unirse a ninguna organización”, dijo Patton. Y eso, agregó, significa que Saipov no es culpable de extorsión.

Patton dijo que para hacer algo “tan horrible” como lo que hizo su cliente, ya tenía que considerarse miembro del grupo Estado Islámico.

Dijo que Saipov tenía la “expectativa de que moriría por disparos de la policía”.

Saipov, quien ha estado encarcelado sin derecho a fianza desde el ataque, se mudó legalmente a Estados Unidos desde Uzbekistán en 2010. Vivió en Ohio y Florida antes de reunirse con su familia en Paterson, Nueva Jersey.