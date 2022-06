Fiscalía de NY pide a Google que corrija resultados de búsquedas para clínicas de aborto reales

NUEVA YORK -- La fiscal general de Nueva York, Letitia James, está pidiendo a Google que corrija los resultados de búsqueda que dirigen a las personas que buscan abortos a clínicas antiaborto peligrosas y engañosas en el estado, la medida más reciente que ha tomado la fiscal general para apoyar y ampliar el acceso a la atención del aborto en Nueva York.

Según James, esto podría llevar a las personas que buscan abortar a visitar los centros de embarazo en crisis para recibir atención. Los sitios web de los centros de crisis a menudo anuncian que brindan abortos cuando no lo hacen. Debido a esto, los centros de crisis a menudo se incluyen en los resultados de búsqueda de "aborto" de Google Maps cuando en realidad existen para desalentarlos, dice la carta de la fiscal general.

“Dada la decisión de la Corte Suprema que anuló Roe v. Wade, es más importante que nunca que Nueva York se mantenga fuerte para brindar acceso seguro al aborto”, dijo James. “Los neoyorquinos y otras personas que viajan al estado deben confiar en que Google Maps brindará información precisa y los dirigirá a una atención real y segura. Mi oficina hará todo lo que sea necesario para trabajar con Google para realizar estos cambios y garantizar que las personas puedan ubicar las instalaciones de atención de la salud reproductiva que necesitan”.

Según la oficina de la fiscal general, Google está al tanto de estos problemas y se comprometió previamente a abordarlos. En 2018, Google acordó investigar los informes de esots centros de crisis incluidos en las búsquedas de aborto en Google Maps, y al año siguiente, la compañía dijo que estaba trabajando para descifrar qué instalaciones ofrecen aborto y cuáles interfieren con la decisión de un individuo.

La fiscal general solicita que Google implemente medidas para que los resultados de búsqueda relacionados con el aborto muestren centros locales que están confirmados para brindar servicios de aborto.

“Todas las personas merecen tener acceso al aborto legal y seguro, sin importar dónde vivan”, dijo Georgana Hanson, presidenta interina y directora ejecutiva de Planned Parenthood Empire State Acts. “Ahora que la Corte Suprema anuló Roe, es fundamental que las personas que buscan un aborto no estén sujetas a información errónea y puedan encontrar el proveedor de atención confiable más cercano lo antes posible. Los Centros de Embarazo en Crisis (CPC, por sus siglas en inglés) no brindan servicios de aborto ni ofrecen una gama completa de atención médica, y no le brindarán información honesta sobre la salud sexual y sus opciones de embarazo. Cuando empresas como Google no distinguen entre CPC e instalaciones con licencia médica, los pacientes sienten directamente ese daño. Estamos agradecidos de que el fiscal general esté trabajando para garantizar que la información en línea sea precisa”.

Los neoyorquinos que tengan preguntas, inquietudes o incidentes que informar pueden comunicarse con la Oficina de Atención Médica de la OAG en línea o llamar al 1-800-428-9071.

Este último desarrollo se produce un día después de que James, junto con 24 bufetes de abogados nacionales y ocho organizaciones de derechos reproductivos, anunciaran que unirían fuerzas para lanzar una línea directa que brindará orientación legal, recursos e información sobre los derechos legales al aborto.

La oficina de James anunció el lanzamiento de la línea directa el martes. El anuncio se produce días después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos anulara las protecciones constitucionales para el aborto que habían estado vigentes durante casi 50 años en una decisión de su mayoría conservadora de anular Roe v. Wade.

Se puede acceder a la línea directa 212-899-5567 en cualquier momento y estará disponible en 12 idiomas, dijo la oficina del fiscal general.

Google no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de nuestra cadena hermana News 4 New York.