Fiscal general de NY busca orden de desacato civil y multas contra el expresidente Donald Trump

NUEVA YORK -- La fiscal general de Nueva York está buscando una orden judicial para declarar en desacato civil al expresidente Donald Trump y multarlo hasta $10,000 por día.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, busca acusar al expresidente Donald Trump de desacato civil por sus esfuerzos para obstruir su investigación de fraude fiscal civil.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

En los documentos judiciales del jueves, la oficina de James dijo que Trump no cumplió con la orden de un juez de entregar los documentos citados y le pide al juez que lo multe $10,000 por día hasta que entregue los documentos y registros.

"En lugar de 'cumplir en su totalidad' con la directiva inequívoca de la Corte al producir todos los documentos correspondientes antes del 31 de marzo, el Sr. Trump no cumplió en absoluto", dice el expediente judicial.

La oficina de James dice que el abogado de Trump afirmó que no puede encontrar ninguno de los documentos solicitados y, si existen, la compañía de Trump los tiene.

La presentación dice: “Sr. Trump afirmó además, sujeto a sus objeciones, que no presentaría ningún documento en respuesta a la citación de la [Oficina de la Fiscalía General (o OAG por sus siglas en ingles)] porque su abogado (basado en esfuerzos de búsqueda que no han sido divulgados) no pudo encontrar ninguno de esos documentos y debido a la "información y creencia" de su abogado que si existen tales documentos, la Organización Trump los tiene y OAG solo tendrá que esperar hasta que la Organización Trump complete su producción para obtenerlos”.

En un comunicado, James dice: “en lugar de obedecer una orden judicial, el Sr. Trump está tratando de evadirla. Estamos buscando la intervención inmediata de la corte porque nadie está por encima de la ley”.

La oficina de James ha estado investigando si presentar una demanda civil contra la Organización Trump por acusaciones de que infló los estados financieros durante más de dos años. En documentos judiciales, su oficina alegó que ha “descubierto evidencia sustancial que establece numerosas tergiversaciones en los estados financieros del Sr. Trump proporcionados a bancos, aseguradoras y el Servicio de Impuestos Internos”.

La Organización Trump ha negado haber actuado mal y se ha presentado en los documentos judiciales como haciendo todo lo posible para cumplir con las solicitudes de documentos del AG. En una presentación judicial de febrero, dijo que "ha estado produciendo miles de documentos cada semana (más de 750,000 según la propia admisión de la OAG), mientras mantiene a la OAG actualizada sobre su progreso con informes de progreso semanales".

La compañía también dijo que está "en camino" de cumplir con la fecha límite del 15 de abril para entregar todos los documentos relevantes.

Esta es una historia en desarrollo.