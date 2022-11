Finalizan la primera ciclovía protegida entre Hoboken y Jersey City

NUEVA JERSEY -- Los residentes de Jersey City y Hoboken tendrán una nueva manera de viajar de una ciudad a otra.

Esto gracias a la finalización de una nueva ciclovía a lo largo de Marin Boulevard y Henderson Street, que conecta 18th Street en Jersey City con Observer Highway en Hoboken, anunció el lunes el alcalde de Hoboken Ravi S. Bhalla y el alcalde de Jersey City, Steven Fulop.

La conexión es la última iniciativa de Vision Zero para crear calles más seguras y eliminar las muertes y lesiones por accidentes de tráfico en ambas ciudades.

“Hoboken se compromete a crear calles más seguras para todos los medios de transporte, y esta ciclovía protegida es el último ejemplo de ello”, dijo el alcalde Bhalla. “Estamos orgullosos de trabajar de la mano con Jersey City para proteger mejor a los ciclistas mientras viajan entre nuestras ciudades, y trabajar hacia nuestras respectivas metas Vision Zero para eliminar las muertes y lesiones por accidentes de tránsito. Gracias al alcalde Fulop, al ejecutivo del condado de Hudson Tom DeGise y al comisionado Anthony Romano por colaborar en esta conexión tan necesaria”.

La nueva ciclovía protegida, creada con un nuevo bordillo separador de tráfico de alta visibilidad, bolardos flexibles y superficie para brindar alta visibilidad y tracción, brindará una opción segura y accesible para los ciclistas que viajan entre Jersey City y Hoboken todos los días para llegar a principales centros de transporte público, lugares de trabajo, así como destinos de compras y restaurantes.

“Jersey City y Hoboken se encuentran entre los centros de transporte más singulares y concurridos del país, y esta nueva ciclovía que une nuestras dos ciudades es el paso más reciente en la expansión de la creciente red de ciclovías protegidas de Jersey City para brindar mayor conectividad y seguridad a nuestros residentes y más allá”, dijo el alcalde Fulop. “Estamos orgullosos de trabajar con Hoboken, el comisionado Romano y el ejecutivo del condado de Hudson, DeGise, para encontrar enfoques innovadores que brinden innumerables oportunidades nuevas para toda la comunidad, desde educación y empleo hasta atención médica y estímulo económico” .

La conexión es el paso más reciente que ambas ciudades han tomado para facilitar a los residentes la elección de modos de transporte más ecológicos en cumplimiento de los planes de acción climática de ambas ciudades. El año pasado, Jersey City y Hoboken se asociaron para lanzar un sistema unificado de bicicletas compartidas con Citi Bike de Lyft para brindar una mejor conectividad entre las dos comunidades.

Desde que se lanzó la asociación en 2021, los usuarios han realizado más de 180,329 viajes entre ambas ciudades, lo que representa el 13 por ciento del total de pasajeros.

Además de la ciclovía protegida, el proyecto también incorpora mejoras para peatones y conductores, incluida la pintura de cruces peatonales de alta visibilidad, así como nuevos carriles de giro extendidos en Newark Street y Observer Highway en Hoboken. Los carriles de giro extendidos aumentarán la capacidad de hacer cola a lo largo de Marin Boulevard y Henderson Street al ingresar a Hoboken, lo que se espera que brinde una pequeña mejora en el flujo de tráfico.

Estas mejoras de Vision Zero buscan eliminar el corredor de High Crash Networks de Hoboken y Jersey City como se identifica en los planes de acción de Vision Zero de cada ciudad respectiva. Jersey City y Hoboken son dos de las únicas ciudades de Nueva Jersey que han adoptado las iniciativas Vision Zero.