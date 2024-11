La Filarmónica de NY despide a dos músicos tras acusaciones de abuso sexual y de poder

NUEVA YORK -- La Filarmónica de Nueva York despedirá al oboísta principal Liang Wang y al trompetista asociado principal Matthew Muckey después de que su sindicato decidiera no impugnar la decisión, que siguió a renovadas acusaciones de una conducta sexual inapropiada y abuso de poder.

La orquesta dijo el lunes que emitió un aviso de no renovación para ambos, efectivo a partir del 21 de septiembre de 2025.

Wang y Muckey fueron despedidos en septiembre de 2018 tras acusaciones de mala conducta que datan de 2010. El Local 802 de la Federación Americana de Músicos presentó una queja y ambos fueron restituidos en abril de 2020 por el árbitro Richard I. Bloch. Los dos niegan haber incurrido en alguna conducta inapropiada.

New York Magazine detalló en abril las acusaciones y tras esto fueron puestos en licencia remunerada. Luego demandaron a la orquesta y al sindicato.

La junta ejecutiva del Local 802 dijo en una decisión de nueve páginas emitida el martes que cada miembro del comité de revisión de despidos de la orquesta “expresó repulsión por el abuso de poder y el patrón de comportamiento”.

La asesora ejecutiva de la Filarmónica, Deborah Borda, dijo que 11 mujeres hicieron acusaciones contra Wang y tres contra Muckey durante la última investigación.

“Se encontró que ambos señores habían estado involucrados en abuso sexual y violación, así como en abuso de poder”, dijo Borda. “Esta es toda información nueva que se recopiló y creo que la razón es que la gente tenía miedo de hablar antes y ahora no lo tienen”.

Borda dijo que algunas de las acusaciones fueron hechas por estudiantes.

“Matt Mackey no ha hecho nada malo”, dijo Steven J. Hyman, abogado de Muckey. “El hecho de que hayan intentado hacer esto es, por supuesto, violatorio de sus derechos. Lo que es espantoso es que el sindicato haya accedido a ello, y el impacto de eso es que hace que este derecho más precioso que tienen los miembros de la orquesta de una plaza, que asegura que tengas una carrera en la filarmónica y sólo puedas ser despedido por una causa justa, sea insignificante”.

Alan S. Lewis, abogado de Wang, calificó la decisión del sindicato de “vergonzosa”.

“Inquietantemente, la filarmónica ha optado por la difamación pública de carácter en lugar de un debido proceso, lanzando mucho barro contra la pared para ver qué se pega”, escribió en un correo electrónico a The Associated Press. Lewis describió la acusación más grave contra Wang involucrando a una persona no afiliada a la orquesta y “con quien, hace más de una década, Liang tuvo una relación consensuada a largo plazo”.

Él calificó las otras acusaciones contra Wang como falsas.

La filarmónica contrató esta primavera a Tracey Levy de Levy Employment Law para investigar y emitió una carta de no renovación el 15 de octubre, siguiendo las conclusiones de Levy que la orquesta dijo que se basaron en nuevas acusaciones. Muckey dijo en su demanda que el reporte de New York Magazine contenía “una reiteración de las mismas acusaciones de 2010”.

La decisión del comité ejecutivo del gremio dijo en el caso de Wang que 11 testigos “declararon sobre casos específicos de violación, agresión sexual, acoso sexual a una joven música, tocamientos y comentarios inapropiados, besos no deseados y otro comportamiento de acoso sexual”.

El informe dijo que una mujer seis años menor que Muckey testificó que “tuvieron relaciones sexuales cuando ella tenía 18 años y estaba demasiado incapacitada por el alcohol para consentir voluntariamente”.

“Aunque las acusaciones sobre Muckey no son tan numerosas como las que involucran a Wang, no podemos ignorar el hecho de que demuestran un abuso de poder similar y la falta de reconocimiento de la importancia del consentimiento de una mujer en las relaciones sexuales”, dijo el informe.

Según el contrato laboral de la orquesta, la filarmónica debe dar aviso de no renovación antes del 15 de febrero previo a la temporada en cuestión. Ambos tienen derecho a impugnar la decisión, que la orquesta dijo que debe ser “apropiada” bajo el acuerdo de negociación colectiva en lugar de un estándar de “causa justa”.

“La decisión del Local 802 es no arbitrar la terminación”, escribió la presidenta del local 802, Sara Cutler, en un correo electrónico a los miembros de la orquesta el lunes.

El informe unánime de la junta ejecutiva dijo que no estaba determinando si se había cometido conducta delictiva, sino solo “si los avisos de no renovación eran apropiados”.

“Considerando los 11 testigos que declararon sobre el patrón de violencia sexual y acoso de Wang durante muchos años, no damos crédito a sus negativas o su fallo en recordar estos eventos”, dijo el informe. “Con respecto a Muckey, de manera similar no encontramos que sus negativas sean suficientes para superar el testimonio de la testigo que el investigador encontró creíble y el patrón de conducta que ella describió. Además, la falta de cualquier arrepentimiento y la ausencia de cualquier empatía mostrada hacia las víctimas refuerza nuestra opinión de que el despido fue apropiado”.

El informe dijo que dos tercios de los miembros de la orquesta habían dicho que se negarían a presentarse en el escenario con ellos.

Muckey fue contratado por la orquesta en junio de 2006 y recibió su plaza en enero de 2008. Wang fue contratado como oboe principal en septiembre de 2006.

“Tienen prohibido entrar al edificio”, dijo Borda. “Nunca volverán a aparecer en el escenario con la filarmónica”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.