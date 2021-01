FBI busca a mujer en investigación de explotación sexual infantil

Lo que debes saber La oficina de campo del FBI en Newark está buscando información que conduzca a la identificación de una mujer desconocida, Jane Doe 43, que puede tener información sobre una víctima infantil en una investigación de explotación sexual.

NUEVA JERSEY -- La oficina de campo del FBI en Newark está buscando información que conduzca a la identificación de una mujer desconocida, Jane Doe 43, que puede tener información sobre una víctima infantil en una investigación de explotación sexual.

Según el FBI, la mujer desconocida está siendo buscada como parte de las iniciativas del FBI Operation Rescue Me and Endangered Child Alert Program (ECAP). Operation Rescue Me se centra en el uso de pistas obtenidas por análisis de imágenes para identificar a los niños víctimas representados en el material de explotación infantil, mientras que ECAP busca la exposición en los medios nacionales e internacionales de adultos desconocidos que muestran visiblemente sus rostros u otras características distintivas en asociación con imágenes de pornografía infantil.

Un video inicial de la mujer no identificada con un niño se vio por primera vez y probablemente se creó en octubre de 2019, según el FBI.

