Familiares de prisioneros advierten a NY de posible repunte de coronavirus en prisiones

Lo que debes saber Familiares de prisioneros en el estado de Nueva York instan al gobierno estatal a proteger a los prisioneros y al personal de un posible repunte de casos en las correccionales estatales.

Las pruebas de personas con síntomas en las prisiones del estado y las cárceles de la ciudad de Nueva York revelaron miles de infecciones por COVID-19 entre los prisioneros y guardias

Los sindicatos y los grupos reformistas instaron a Nueva York a exigir pruebas periódicas de COVID-19, mejorar los sistemas de ventilación, aumentar la financiación y la contratación para los servicios de atención médica en las correccionales

NUEVA YORK — Los familiares de los neoyorquinos encarcelados y los funcionarios penitenciarios están pidiendo a los legisladores y al gobernador del estado en asegurarse que las prisiones y las cárceles estatales no vuelvan a enfrentar una escasez de personal, barreras al distanciamiento social y un peligroso racionamiento de equipos de protección antes del próximo aumento de COVID-19 o pandemia.

Las pruebas de personas con síntomas en las prisiones del estado y las cárceles de la ciudad de Nueva York revelaron miles de infecciones por COVID-19 entre prisioneros y guardias, quienes pidieron al estado y a la ciudad de Nueva York que actúen en una audiencia legislativa el martes.

Los reclusos lucharon por distanciarse socialmente, lavarse las manos, acceder a desinfectante de manos y ponerse máscaras y otras cubiertas faciales en los primeros días de la pandemia, según Jermaine Barrett, quien dijo que fue liberado el 28 de julio de una prisión de máxima seguridad al norte de Nueva York.

“Inicialmente, cuando todo estaba cerrado, más o menos nos quedamos con nuestros propios dispositivos”, dijo Barrett.

Y los guardias se vieron obligados a trabajar horas extra en medio de una grave escasez de personal, mientras que su sindicato en la ciudad de Nueva York demandó a la ciudad para proporcionar máscaras, pruebas y más desinfección en las cárceles.

"Hasta el día de hoy, no he visto un plan de acción escrito del DOC para asegurar que la letanía de errores cometidos la primera vez, nunca vuelva a suceder", dijo Benny Boscio, presidente del sindicato que representa a los funcionarios correccionales de la ciudad, refiriéndose a el departamento de correcciones de la ciudad.

Otros sindicatos y grupos reformistas instaron a Nueva York a exigir pruebas periódicas de COVID-19, mejorar los sistemas de ventilación, aumentar la financiación y la contratación de servicios de atención médica correccionales y garantizar que todos los guardias y reclusos usen máscaras.

En marzo y abril, los funcionarios penitenciarios se apresuraron a contener el virus que se sabía que se propagaba rápidamente en espacios cerrados y abarrotados. Solo en la ciudad de Nueva York, más de 1,400 empleados de correccionales y 570 personas encarceladas en las cárceles dieron positivo por COVID-19, según datos de la ciudad.

Eso se suma a más de 1,300 empleados y 773 presos en las prisiones estatales, según el Departamento de Correcciones del estado. Y aproximadamente 400 trabajadores penitenciarios y 200 presos dieron positivo por COVID-19 en las cárceles del condado fuera de la ciudad de Nueva York.

Aún así, funcionarios estatales, incluido el gobernador Andrew Cuomo, han dicho que Nueva York parece haber evitado las preocupaciones de muertes generalizadas tras las rejas este año, en un momento en que el número de reclusos se ha desplomado a aproximadamente 37,000 reclusos.

Ese es el nivel más bajo desde 1986, según el comisionado interino de Correcciones y Supervisión Comunitaria Anthony Annucci.

Nueva York informó que 17 reclusos y cinco empleados de correccionales en las prisiones estatales murieron después de dar positivo por COVID-19, según el Departamento de Correcciones del estado.

Las cárceles de la ciudad de Nueva York han informado de la muerte de cuatro presos y 10 empleados por COVID-19, según los últimos datos estatales proporcionados a The Associated Press. Otras cárceles del condado no han reportado muertes por COVID-19.

Tanto los funcionarios penitenciarios de Nueva York como los grupos de defensa de la justicia penal han elogiado los esfuerzos del estado para liberar a casi 3,000 prisioneros solo en medio de la pandemia, además de una nueva ley este año que abolió la fianza en efectivo para la mayoría de los delitos.

Pero los críticos, preocupados por el aumento del encarcelamiento en las cárceles de la ciudad de Nueva York, instaron a los legisladores estatales a reducir aún más el encarcelamiento ampliando la libertad condicional para personas mayores y criticaron a Cuomo por otorgar solo tres indultos en la pandemia.

Cynthia Carter-Young dijo que su hermano Leonard Carter, de 60 años, murió de COVID-19 el 14 de abril mientras estaba en el Centro Correccional de Queensboro, semanas antes de su fecha de liberación.

“Si bien nada puede traer de regreso a mi hermano, Nueva York puede tomar medidas para garantizar que otras familias no sufran el dolor que experimentó mi familia”, dijo en testimonio a los legisladores estatales.