Familia en NJ esperó días para ser notificada de la trágica muerte de su ser querido

NUEVA JERSEY -- Una familia está desconsolada mientras llora la muerte de su amada, Mucielouise Bostic, una madre de cuatro hijos que murió en un accidente automovilístico en Newark la madrugada del lunes cuando regresaba a casa después de un turno nocturno de enfermería.

"Nunca la veré, nunca la veré… siempre dolerá", dijo la madre de Mucielouise, Jennifer.

“Tengo que ser fuerte por ellos”, continuó Jennifer, refiriéndose a sus nietos. “Y ser positiva por ellos. Porque nunca puedes tomar el lugar de su madre.

Esta trágica pérdida familiar se volvió aún más devastadora porque la familia Bostic tuvo que enterarse en un blog de los medios locales.

Corrieron al Hospital Universitario en busca de información, pero les dijeron que no había ningún registro de Muciekouise en el sistema. Hasta el jueves por la mañana, no habían recibido una sola llamada telefónica o visita de la policía para informarles de lo sucedido.

"Si tuvieron este incidente, ¿por qué no se lo dijeron a los padres?" dijo Jennifer.

Se le indicó a la familia Bostic que se comunicara con la oficina del médico forense, pero se les dijo que debía hacerlo por correo electrónico. No podían entender por qué alguien no podían tomar el teléfono y llamarlos. Nuestra cadena hermana NBC 4 New York se comunicó con la oficina del médico forense del estado, pero no estaban disponibles para comentar después del horario comercial.

Activistas de la comunidad y otros líderes locales de Elizabeth, donde vive la familia, llamaron al Departamento de Policía de Newark, pero dicen que siguen dando vueltas. Los miembros de la familia ni siquiera han podido identificar el cuerpo hasta el jueves.

“La oficina del fiscal dijo que no vamos a tocar esto, lo devolvieron al nivel municipal… a nivel municipal nadie se ha comunicado con la familia”, dijo el activista comunitario James Carey. Muy, muy poco profesional”.

NBC 4 New York contactó a la policía de Newark, quien confirmó que el accidente ocurrió alrededor de la 1:30 de la mañana del lunes. Dijeron que un automóvil perdió el control y se estrelló contra este edificio. Sin embargo, no dijeron nada sobre la notificación familiar.

"¿Cómo puede llorar adecuadamente o prepararse para enterrar a su hijo cuando no sabe… no sabe lo que está pasando", dijo Carey.

Sin embargo, en medio de News 4 New York trabajando en esta historia, ocurrió una actualización. La familia Bostic finalmente tuvo noticias de la policía el jueves por la noche después de nuestras investigaciones. La policía dice que originalmente estaban tratando de contactar a un miembro de la familia en Newark, pero no pudieron comunicarse son el familiar.

Ahora los Bostics pueden comenzar el proceso de planificación de un funeral, pero dicen que ninguna familia debería tener que esperar tanto para enterarse de la muerte de un ser querido.

“No hay consideración. Ya no hay sentimientos", dijo Jennifer.