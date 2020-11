Expertos médicos, no el NYPD, responderán a llamadas del 911 sobre crisis mental

Lo que debes saber Por primera vez en la historia de la ciudad, el alcalde Bill de Blasio anunció el martes que los nuevos profesionales de salud mental y trabajadores de crisis serán enviados responderán a llamadas del 911, en lugar del NYPD, para emergencias de salud mental en dos comunidades de alta necesidad - llamando el programa piloto una "gran innovación".

NUEVA YORK -- Por primera vez en la historia de la ciudad, el alcalde Bill de Blasio anunció el martes que los nuevos profesionales de salud mental y trabajadores de crisis serán enviados responderán a llamadas del 911, en lugar del NYPD, para emergencias de salud mental en dos comunidades de alta necesidad - llamando el programa piloto una "gran innovación".

Según el alcalde, la pandemia en curso "señaló disparidades tan horribles que tenemos que abordar, pero también trajo problemas a un primer plano de una manera nueva y en ninguna parte es más cierto que en el tema de la salud mental".

“Uno de cada cinco neoyorquinos tiene problemas de salud mental. Ahora, más que nunca, debemos hacer todo lo posible para llegar a esas personas antes de que estalle la crisis ”, dijo de Blasio. "Por primera vez en la historia de nuestra ciudad, los socorristas de salud serán los socorristas predeterminados para una persona en crisis, asegurándose de que aquellos que luchan con una enfermedad mental reciban la ayuda que necesitan".

El programa piloto para llamadas de crisis de salud mental, que comenzará en dos comunidades de alta necesidad en febrero de 2021, estará compuesto por nuevos equipos de salud mental del EMS (Emergency Medical Services o Servicios Médicos de Emergencia). Cada equipo estará formado por profesionales de salud del EMS y un trabajador de crisis de salud mental. El NYPD ya no responderá por a situaciones no violentas relacionadas con la salud mental.

"A principios del año nuevo lanzaremos nuevos equipos de salud mental que responderán a las llamadas del 911 sobre la salud mental en los vecindarios prioritarios … El anuncio de hoy es otro ejemplo de cómo continuamos transformando la atención de la salud mental en esta ciudad", dijo la Primera Dama Chirlane McCray. "Esta es la primera vez en nuestra historia que los profesionales de la salud serán los respondedores predeterminados a las emergencias de salud mental. Tratar las crisis de salud mental como desafíos de salud mental y no de seguridad pública es el enfoque moderno y más apropiado y eso se debe a que la mayoría de las personas con problemas psiquiátricos tienen más probabilidades de ser víctimas o hacerse daño a sí mismas que a otras personas".

Según McCray, de las más de 170,000 llamadas de salud mental al 911 en 2019, aproximadamente una llamada cada tres minutos, la mayoría se refería a personas que necesitaban ayuda de salud mental.

"Nuestro objetivo general es evitar que ocurran estas crisis, pero cuando suceden, queremos brindar un apoyo mejor y más compasivo", dijo McCray. "Es por eso que hemos vuelto a capacitar a decenas de miles de agentes de la NYPD en la intervención en crisis, ayudándoles a reconocer mejor los signos de angustia emocional y cómo reducir las situaciones tensas. Con estos equipos de salud mental, probaremos el modelo en el que relevamos a los agentes de policía de responsabilidades, que en muchos casos, nunca se les debería haber pedido que asumieran".

De Blasio dijo que el FDNY será una de las agencias que liderará los esfuerzos, junto con Health + Hospitals, NYC Well y el NYPD.

La primera subcomisionada del FDNY, Laura Kavanagh, dijo que "el nuevo programa mejorará en gran medida la atención de salud mental para los neoyorquinos necesitados. El FDNY se enorgullece de ayudar a liderar el camino en la nueva iniciativa del alcalde".

"Hay una crisis de salud mental en este país. Aquí en la ciudad de Nueva York parte del remedio a esta crisis es cómo respondemos y tratamos a los pacientes con enfermedades mentales", dijo Kavanagh.

Aunque el piloto no comenzará hasta principios del próximo año, el período de capacitación ya ha comenzado, y aunque el NYPD ya no será la agencia predeterminada para responder a las llamadas de crisis de salud mental, serán parte de la respuesta durante ciertos casos, según Kavanagh.

"El FDNY se está asociando con [NYC Health + Hospitals], NYPD y Thrive NYC. Juntos identificaremos dos comunidades con altos niveles de llamadas de salud mental al 911 … La seguridad de nuestros miembros y del público es primordial en aquellos casos en los que se necesita policía para proteger vidas, también serán parte de nuestra respuesta", dijo Kavanagh. "Durante los próximos meses, las cinco agencias, con el aporte de defensores, proveedores comunitarios, así como nuestros miembros en EMS y su representación sindical, desarrollarán los protocolos correctos, desarrollarán capacitación para estos nuevos equipos y estarán listos para trabajar en febrero. Tenemos muchos detalles en los que trabajar, pero estoy segura de que trabajando juntos aseguraremos una respuesta sólida y centrada en la salud a lo que realmente son emergencias de salud".

McCray y de Blasio también destacaron que aunque el piloto aún no se ha implementado, hay ayuda disponible.

"Al actuar temprano, a menudo podemos prevenir una crisis mucho antes de que suceda. Así que no espere", dijo McCray. "Si usted o un ser querido nota un cambio preocupante en el comportamiento o señales de advertencia, como cambios extremos de humor, cambios en los hábitos alimenticios o de sueño o una tristeza prolongada, hay apoyo disponible. Hay ayuda profesional disponible en cualquier momento del día o de la noche, eso es 24 / 7 a través de NYC Well y NYC Care. Garantizado. No importa el idioma que hable. No importa si está asegurado o no. No se rechaza a nadie. Ya sea que su familia esté en un momento de crisis o simplemente necesite a alguien con quien hablar para procesar estos sentimientos. No estás solo".

Puede comunicarse con NYC Well llamando al 1-888-NYC-WELL o enviando un mensaje de texto con la palabra "WELL" al 65173. Los neoyorquinos también pueden visitar nyc.gov/NYCWELL.

