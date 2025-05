¿De qué trata la exhibición de la Met Gala 2025? Te explicamos

NUEVA YORK -- Cuando llegó el correo electrónico del Museo Metropolitano de Arte, Jacques Agbobly al principio no lo creía del todo.

El diseñador de moda, residente en Brooklyn, llevaba solo cinco años en el sector. Ahora, uno de los museos más importantes del mundo solicitaba que dos de sus diseños se exhibieran en "Superfine: Tailoring Black Style", la exposición inaugurada por la prestigiosa Met Gala.

"Me quedé atónito", declaró Agbobly en una entrevista. "Tuve que comprobar que provenía de un correo electrónico oficial. Y entonces llegó la emoción, y pensé… ¿puedo decirle algo a alguien al respecto?".

Agbobly creció en Togo, observando a costureras y sastres crear hermosas prendas en una parte de la casa familiar que alquilaban. Estudiando moda más tarde en Nueva York, el aspirante a diseñador observaba la alfombra roja de la Met Gala desde lejos y soñaba con formar parte de ella algún día.

“Superfine: Tailoring Black Style” es la primera exposición del Instituto del Traje que se centra exclusivamente en diseñadores negros, y la primera en más de 20 años dedicada a la moda masculina. A diferencia de exposiciones anteriores que destacaron el trabajo de diseñadores muy famosos como Karl Lagerfeld o Charles James, esta exposición incluye a varios diseñadores emergentes como Agbobly.

“La gama es fenomenal”, afirma la curadora invitada Monica L. Miller, profesora de Barnard College cuyo libro, “Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity”, es la base de la exposición.

“Es sumamente emocionante presentar los diseños de estos diseñadores más jóvenes y emergentes”, afirma Miller, quien guió a The Associated Press por la exposición durante el fin de semana antes de su presentación en la Met Gala del lunes, “y ver cómo han estado pensando en la representación negra a lo largo del tiempo y de la geografía”.

La gala ya había recaudado un récord de 31 millones de dólares, dijo el lunes el director ejecutivo del Museo Metropolitano de Arte, Max Hollein, la primera vez que la recaudación de fondos para el Instituto de Vestuario del Met ha superado la marca de los 30 millones de dólares y eclipsado la recaudación del año pasado de más de 26 millones de dólares.

Definiendo el dandismo

La exposición abarca el estilo negro a lo largo de varios siglos, pero el tema central es el dandismo y cómo los diseñadores han expresado esa ética a lo largo de la historia.

Para Agbobly, el dandismo se trata de "ocupar espacio. Como diseñador negro, como persona queer, gran parte de ello se basa en que la gente nos dice quiénes deberíamos ser o cómo deberíamos actuar… el dandismo va en contra de eso. Se trata de presentarse, lucir lo mejor posible, ocupar espacio y anunciar que estás aquí".

La exposición, que abre al público el 10 de mayo, comienza con su propia definición: alguien que "estudiará por encima de todo para vestir con elegancia y a la moda".

Miller la ha organizado en 12 secciones conceptuales: Propiedad, presencia, distinción, disfraz, libertad, defensor, respetabilidad, jook, herencia, belleza, estilo y cosmopolitismo.

Cómo la ropa puede deshumanizar, pero también dar autonomía

La sección "Propiedad" comienza con dos libreas usadas por personas esclavizadas.

Una de ellas, procedente de Maryland, luce lujosa y elaborada, en terciopelo púrpura con ribetes metálicos dorados. Las prendas pretendían mostrar la riqueza de sus dueños. En otras palabras, según Miller, los propios esclavos eran objetos de consumo ostentoso.

La otra es una librea de paño fino color canela, probablemente fabricada por Brooks Brothers y usada por un niño o adolescente esclavizado en Luisiana justo antes de la Guerra de Secesión.

En otra parte, se presenta un conjunto contemporáneo y brillante de la diseñadora británica Grace Wales Bonner, confeccionado en terciopelo de seda arrugado y bordado con cristales y conchas de cauri, históricamente utilizadas como moneda en África.

También hay un llamado "traje de billete de dólar" de la marca 3.Paradis, la chaqueta luce un billete de un dólar laminado cosido en el bolsillo del pecho, con la intención de sugerir la ausencia de riqueza.

Cómo el vestido puede al mismo tiempo disfrazar y revelar

La sección de "disfraz" incluye una colección de anuncios de periódico del siglo XIX que anunciaban recompensas por capturar a personas esclavizadas fugitivas.

Los anuncios, señala Miller, solían describir a alguien "particularmente aficionado a la vestimenta" o indicar que la persona había llevado grandes armarios. La razón era doble: la ropa elegante permitía a una persona esclavizada ocultar su identidad. Pero también, cuando finalmente alcanzaba la libertad, podía vender la ropa para financiar su nueva vida, dice Miller.

"Así que vestirse por encima de la propia posición social a veces era una cuestión de vida o muerte", dice el comisario, "y también permitía a las personas pasar de la esclavitud a la liberación".

La parte contemporánea de esta sección incluye llamativas chaquetas bordadas de la marca Off-White que juegan deliberadamente con los roles de género, como exhibir una chaqueta aparentemente "masculina" en un maniquí femenino.

Perspectivas de una clase media y media alta negra emergente

Al detenerse ante un conjunto de retratos de principios del siglo XIX, durante el abolicionismo en el Norte, Miller explica que los sujetos son hombres negros exitosos, con suficiente dinero como para encargar o posar para retratos, y que vestían "con la mejor moda de la época". Como William Whipper, un abolicionista y acaudalado comerciante de madera que también fundó una sociedad literaria.

Representan los inicios de la clase media y media alta negra en Estados Unidos, dice Miller. Pero señala un grupo de caricaturas racistas en una vitrina justo enfrente de los retratos.

"Casi tan pronto como pueden hacer esto", dice, refiriéndose a los retratos, "son estereotipados y degradados".

Proyectando respetabilidad: W.E.B. Du Bois y Frederick Douglass

W.E.B. Du Bois, señala Miller, no solo fue un activista por los derechos civiles, sino también uno de los hombres mejor vestidos de la América de principios del siglo XX. Viajó extensamente al extranjero, lo que significaba que necesitaba "vestimenta acorde con su estatus como representante de la América negra ante el mundo".

Entre los objetos expuestos se incluyen recibos de sastres en Londres y pedidos de trajes de Brooks Brothers o de su sastre de Harlem. También hay un recibo de lavandería de 1933 por la limpieza de camisas, cuellos y pañuelos.

También se destaca en esta sección a Frederick Douglass, el abolicionista, escritor y estadista, y también "el hombre más fotografiado del siglo XIX".

La exposición incluye su frac de lana cepillada, así como una camisa bordada con el monograma "D", un sombrero de copa, un bastón y unas gafas de sol.

Diseñadores que reflejan su herencia africana

Una de las piezas favoritas de Miller en la sección de patrimonio es el conjunto de colores brillantes de Agbobly, inspirado en los tonos de las bolsas que usaban los migrantes de África Occidental para transportar sus pertenencias.

También se exhibe el traje vaquero de Agbobly, adornado con cristales y cuentas. Es un homenaje no solo a los salones de trenzado donde el diseñador pasó su infancia, sino también a los pendientes que su abuela o sus tías usaban cuando iban a la iglesia.

Hablando de familia, Agbobly dice que finalmente les contó a ellos, y a todos, sobre su momento de "pellizco".

"Todo el mundo lo sabe", dice el diseñador. "No dejo de gritar. Si puedo gritar en la cima de una colina, lo haré".