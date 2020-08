Ex novio balea a mujer hispana en El Bronx

NUEVA YORK — Una pelea en el Bronx se tornó violenta cuando una mujer ecuatoriana intentó terminar la relación con su supuesta pareja en El Bronx según reportes de la policía de Nueva York.

Según la NYPD, una mujer ecuatoriana resultó con herida de bala en la cara después de una discusión con su presunta pareja, todo después de que ella presuntamente intentara terminar la relación con el.

Maggie Orellana de 27 años supuestamente conoció al hombre mediante el dating app “Plenty of Fish” en julio. Salió con el un par de semanas e intentó poner fin a la relación ya que se dio cuenta de que él era una persona violenta, según le cuenta a Telemundo 47.

Según Orellana, el sospechoso se presentó en su casa el miércoles, salieron a hablar afuera de su edificio y él le exclamó si no estaba con él no iba a estar con nadie y le disparó. El reporte policial indica que el sospechoso le dijo a Orellana que si no iba al hotel, la mataría.

Por su parte, vecinos reportaron escuchar gritos y el sonido de un disparo a altas horas de la noche.

Orellana se encuentra en el hospital esperando cirugía para remover la bala de su cara.

Esta es una historia en desarrollo. Nuestra reportera Ana Ledo contribuyó en este informe.