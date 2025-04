Incendio forestal en Ocean County, NJ, obliga a evacuaciones y cierre de carreteras

Un incendio forestal masivo, de rápida propagación, en el condado de Ocean, NJ, obligó a evacuaciones y al cierre de carreteras, la tarde del martes 22 de abril, según informaron funcionarios.

WILDFIRE UPDATE: Jones Road Wildfire - Greenwood Forest Wildlife Management Area - Barnegat Twp, Ocean County



New Jersey Forest Fire Service remains on scene of a wildfire burning at the Greenwood Forest Wildlife Management Area in Barnegat Twp, Ocean County. pic.twitter.com/t5K1R7t9c9