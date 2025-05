Estudiantes y personal de una escuela se sometieron a pruebas de tuberculosis tras susto en Long Island

NUEVA YORK -- Una alerta de tuberculosis en Long Island llevó a más de 100 estudiantes y personal de una escuela secundaria a hacerse la prueba tras haber estado expuestos.

El miércoles, los estudiantes y el personal de la Escuela Secundaria Sachem East en Coram supieron si necesitarían tratamiento para la tuberculosis tras haber estado expuestos a un compañero que dio positivo la semana pasada.

Dado que la enfermedad infecciosa puede estar presente en el cuerpo sin presentar síntomas, las autoridades escolares enviaron una carta el jueves a 116 estudiantes y siete miembros del personal, alertándolos sobre la posible exposición y ofreciéndoles pruebas gratuitas.

"Conozco a un par de amigos que tienen clases con ellos y recibieron cartas. Así que les dije: 'Manténganse alejados un poco'", dijo la estudiante Kaylee Dean.

Funcionarios del Departamento de Salud del Condado de Suffolk estuvieron en la escuela el lunes para ofrecer pruebas gratuitas a los estudiantes que pudieran haber estado expuestos. El superintendente del distrito informó en una carta a los estudiantes y sus familias que, hasta el miércoles, no se habían confirmado más casos.

"Se informó al distrito que no se han confirmado nuevos casos", declaró la superintendenta Patti Trombetta. "Les aseguro que nos mantendremos en contacto con el SCDOH y les compartiremos cualquier actualización necesaria".

No existe una vacuna contra la tuberculosis en EEUU. La prevención no es del todo posible, pero los médicos enfatizan que la enfermedad es tratable. Los médicos añadieron que cualquier estudiante que no haya recibido una carta sobre posible exposición no debe preocuparse.

"Si no ha recibido una carta, claramente no estuvo en contacto con la persona y no se preocupe", dijo la Dra. Sharon Nachman, directora de enfermedades infecciosas del Hospital Infantil Stony Brook. "Si se detecta a tiempo, lo tratamos y evitamos que la infección de tuberculosis se convierta en enfermedad tuberculosa. Y eso significa que todos los demás estarán bien".

Si bien se les ha asegurado a padres y estudiantes que no hay un brote ni más motivos de preocupación, algunos desearían que se hubiera enviado una alerta a toda la escuela.

"Me molestó que no informaran a todos los padres. El hecho de que no estés en un aula con un niño no significa que no se pueda propagar de otras maneras", dijo Michael Dean, padre de Kaylee.

Según el Departamento de Salud del Estado de Nueva York, en 2024 se confirmaron 250 casos de tuberculosis, lo que representó un aumento del 19% con respecto a 2023. De esos 250 casos, 100 se registraron en Long Island: 52 en el condado de Suffolk y 48 en el condado de Nassau.

El distrito escolar indicó que esperará a que transcurra un período de incubación de dos meses y ofrecerá pruebas a los mismos estudiantes. Está previsto que se realicen en julio.