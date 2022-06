Estudiante de 6 años queda traumatizada tras ser dejada encerrada en un bus escolar: Denuncia

NUEVA YORK - Una madre exige respuestas después de que su hija de 6 años fuera encontrada llorando y sola mientras deambulaba por las calles, a una milla de su escuela en Staten Island, donde se suponía que la dejaría en su autobús escolar.

"La subo al autobús todas las mañanas a las 7:50", dijo la mamá Jenna Carlsen.

Pero ella dijo que su hija Jayde nunca llegó a la escuela el 27 de mayo. En cambio, recibió una llamada telefónica de un extraño diciendo que había encontrado a su hija, de quien Carlsen ni siquiera sabía que estaba desaparecida.

“Dijo: 'tengo a su hija en Quintard y Mason'. Dije que tienes que tener a la niña equivocada. Mi hija no va a la escuela allí", dijo Carlsen a NBC New York.

Pero era su hija. En lugar de terminar en su clase de kínder de la escuela P.S. 39, la niña estaba a una milla de distancia, asustada y sola, cerca de Ocean Breeze Park.

"Se quedó dormida. Está en la parte trasera, detrás de la puerta de salida de emergencia", dijo Carlsen.

Cuando Jayde se despertó, se encontró dentro de un autobús cerrado.

"Salió por la parte de atrás y cruzó la calle hacia esta mujer", dijo Carlsen.

Esa mujer era Ashley Paris, una madre que acababa de dejar a su hijo de 10 años en la escuela y conducía a su casa por una calle lateral aislada.

"Vi a una niña llorando histérica, y tan pronto como me detuve en la señal de alto, corrió hacia mi auto y agarró la ventanilla", dijo Paris. "Y (ella) dijo: 'Por favor, no me dejes, todos me han dejado'".

Paris se puso en contacto con Carlsen y llevó a su hija a casa.

"Ver a una niña así sabiendo que si fuera mi hija, querría que alguien como yo la ayudara. Fue muy triste", dijo Paris.

En cuanto a Carlsen, dijo de París: "Le debo a esta mujer mi vida".

Pero ahí es donde terminan sus palabras de gratitud y comienza la ira hacia la compañía de autobuses y el conductor. Está furiosa porque tanto el conductor como la encargada del autobús permitieron que sucediera en un autobús con menos de 10 niños a bordo.

"Llamé al conductor del autobús, lo maldije. Posiblemente todo lo que pudo salir, salió", dijo Carlsen. "¿Cuánto tiempo se tarda en recorrer el pasillo para asegurarse de que no haya nadie en el autobús?… Podría haber sido de una manera totalmente diferente. Ella podría haber conseguido que una maldita persona loca la hubiera secuestrado".

El conductor trató de negarlo inicialmente, dijo Carlsen, nunca se disculpó y desde entonces se ha callado.

"El conductor del autobús dijo 'Gracias a Dios que está en casa a salvo'. Sí, gracias a Dios, tiene razón, porque estaría llamando a tu puerta", dijo Carlsen a NBC New York.

La policía confirmó que la madre iracunda presentó una denuncia por poner en peligro a un niño y que el incidente está siendo investigado. La empresa que opera el autobús, Island Charter Bus Company, se rehusó a comentar sobre el hecho. Una llamada a la empresa arrojó un "sin comentarios" antes de que la persona colgara.

En los informes, el Departamento de Educación de la ciudad describió la situación como inaceptable y dijo que se ha establecido una nueva ruta y un nuevo conductor para Jayde. No se supo si todavía estaban usando Island Charter Bus Company, o si el conductor y la matrona todavía trabajan con niños.

Carlsen dijo que le dijeron que los dos fueron suspendidos. Pero ella dijo que nada de eso le hace ningún bien, ya que su hija ahora está aterrorizada de ir a la escuela.

“Ella ha estado vomitando, y antes de que le dijera al pediatra, me preguntó si algo andaba mal, porque estaba sufriendo síntomas postraumáticos”, dijo Carlsen. "Es triste, ¿como si se supusiera que todavía debo confiar en ti con mi hijo?"