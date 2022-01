Este lunes es el último día para inscribirse al programa de seguro médico Get Covered New Jersey

El lunes es el último día para inscribirse en la cobertura de seguro médico mediante Get Covered New Jersey, el mercado estatal financiado bajo la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Costo.

Después de que finalice el período de inscripción abierta, los consumidores que no tengan cobertura a través de un empleador o un programa gubernamental pueden optar por comprar un plan del mercado solo después de un evento importante de la vida, como una mudanza o el nacimiento de un hijo.

Hasta ahora, más personas se han inscrito para la cobertura de 2022 en Nueva Jersey que en cualquier otro año desde 2014, cuando los llamados planes de salud Obamacare estuvieron disponibles. En noviembre y diciembre, se inscribieron 307, 000 residentes de Nueva Jersey, un aumento del 21 % con respecto al año de inscripción de 2021.

Hasta el lunes, la cantidad de personas inscritas en los planes de Obamacare en todo el país también había aumentado un 17 %, con cinco estados, incluidos Nueva Jersey y el Distrito de Columbia, aún abiertos para la inscripción hasta el 31 de enero.

“Nueva Jersey ha hecho del acceso a la atención médica una prioridad desde el comienzo de la administración de Murphy”, dijo Marlene Caride, comisionada del Departamento de Banca y Seguros del estado. “No hay duda de que nuestro trabajo está dando sus frutos”.

Varios factores ayudaron a mantener bajo control el precio de la cobertura de salud y ampliar el acceso a los residentes de Nueva Jersey. El Plan de Rescate Estadounidense eliminó el límite de ingresos para que las personas reciban asistencia financiera. Nadie que compre cobertura en el mercado pagará más del 8.5 % de sus ingresos, según un plan de referencia. El saldo de la prima se paga a través de créditos fiscales federales.

Como resultado del aumento de los subsidios federales, Nueva Jersey pudo extender los subsidios del estado a afiliados adicionales. Eso permitió a las personas con ingresos de hasta seis veces el nivel federal de pobreza, en lugar de cuatro veces el nivel federal de pobreza, como fue el caso el año pasado, comprar cobertura en el intercambio. El límite de ingresos para una persona ahora es de $77,280 y para una familia de cuatro es de $159,000. Ese solo paso trajo 26,000 nuevos inscritos.

Nueva Jersey también aumentó su alcance a los consumidores para ayudarlos a inscribirse. La mayoría de las personas que reciben ayuda financiera pueden comprar cobertura por $10 al mes o menos, dijo el departamento de seguros del estado.

Y el período de inscripción abierta a través del intercambio estatal es de tres meses, el doble en comparación con algunos años anteriores.

El aumento en las inscripciones de Nueva Jersey llega cuando unas 33.000 personas abandonaron los planes de Obamacare porque calificaron para el programa estatal de Medicaid, NJFamilyCare, que cubre a los residentes de bajos ingresos.

Para 2022, Ambetter de WellCare of New Jersey se unió al mercado, con cobertura disponible en los condados de Essex, Passaic, Bergen, Morris, Union, Hudson, Somerset, Middlesex, Mercer, Monmouth, Burlington, Ocean, Camden, Gloucester, Cumberland y Atlantic.

Otras tres compañías, Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey, AmeriHealth y Oscar, continúan ofreciendo cobertura a través de Get Covered New Jersey.

Cuatro de cada cinco personas que se inscribieron compraron un plan plata, que generalmente cubre el 70 % de los costos de atención médica.

Este es el segundo año de funcionamiento de GetCovered.NJ.gov. La ley estatal requiere que las personas que no tienen cobertura a través de un empleador, Medicaid, Medicare u otros programas obtengan cobertura o paguen una multa en sus impuestos estatales sobre la renta.