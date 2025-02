Estación del tren PATH en Hoboken resume operaciones tras extensas reparaciones

NUEVA YORK - Los viajeros de Nueva Jersey pueden respirar con alivio, al menos por ahora: la estación Hoboken PATH resume sus operaciones.

El centro de Hudson Place había cerrado el 30 de enero por obras en las vías y la estación, lo que obligó a los pasajeros a hacer planes alternativos para viajar a la ciudad de Nueva York durante casi cuatro semanas.

El cierre total de la estación fue parte de una inversión de $430 millones en todo el sistema y fue necesario para poder realizar el trabajo en los dos túneles hacia la estación. Se decidió en lugar de reducciones de servicio los fines de semana durante un año completo.

El trabajo incluyó la reparación de 4,500 pies de vías, así como la actualización de andenes, desvíos y vagones de tren. La estación Hoboken quedó inundada por Sandy y algunas de las mejoras necesarias se remontan a la tormenta de 2012.

PATH Hoboken Station reopens at 5:00 am Tuesday, February 25, 2025. Special $3 PATH ferry tickets expire 11:59 PM Monday, February 24, 2025; are not refundable; and cannot be exchanged for any other NY Waterway ticket. pic.twitter.com/gf9fURCV9w