“Es lo mejor para mi”, dice Kyrie Irving sobre negarse a vacunarse

El base estrella de los Brooklyn Nets, Kyrie Irving, declaró este miércoles, que no quería perder el salario ni la oportunidad de competir por un campeonato con su equipo, pero que estaba haciendo "lo mejor para mí" al negarse a recibir la vacuna Covid-19.

Los Nets decidieron el martes que Irving no estaría con el equipo porque no es elegible para jugar en casa, donde un mandato de Nueva York requiere que los atletas profesionales de uno de los equipos de la ciudad estén vacunados para practicar o competir en lugares públicos.

Hablando en Instagram Live, Irving dijo que amaba el baloncesto y que no se iba a retirar.

"Estoy haciendo lo mejor para mí. Conozco las consecuencias aquí y si eso significa que soy juzgado y demonizado por eso, eso es exactamente lo que es", destacó Irving. "Ese es el papel que interpreto, pero nunca quise renunciar a mi pasión, mi amor, mi sueño por este mandato".

Irving habría podido entrenar con los Nets y jugar partidos fuera de Nueva York. Los Nets le pagarán por eso, pero está renunciando a aproximadamente la mitad de su salario de 35 millones de dólares al perderse los partidos en casa.

"¿Y qué? No se trata del dinero", señaló Irving. "No siempre se trata del dinero. Se trata de elegir lo mejor para ti. ¿Crees que realmente quiero perder dinero?".

Irving dijo que apoyaba a las personas que estaban y no estaban vacunadas y expresó su agradecimiento por los médicos. El base All-Star no dio ninguna indicación de que estuviera en contra de ser vacunado, solo que estaba decidiendo no hacerlo.

"Una vez más, voy a repetir esto. No se trata de los Nets, no se trata de la organización, no se trata de la NBA, no se trata de política", reiteró Irving. "No es una sola cosa. Se trata solo de la libertad de lo que quiero hacer".

Irving no ha hablado con los periodistas desde el día de los medios de comunicación de los Nets el 27 de septiembre, cuando apareció a través de Zoom y pidió privacidad cuando se le preguntó sobre su estado de vacunación.

Los Nets son aspirantes al campeonato e Irving dijo que no quería perder la oportunidad que tiene con ellos.

El gerente general de los Nets, Sean Marks, declaró que el equipo con gusto le daría la bienvenida a Irving en las circunstancias adecuadas, e Irving dejó en claro que volvería a jugar.