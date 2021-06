Eric Adams dice que elegiría a una mujer como comisionada de la Policía de Nueva York

NUEVA YORK - El presidente de Brooklyn de Brooklyn, Eric Adams, dice que su comisionado de policía sería una mujer, la primera en dicho cargo, si es elegido como el próximo alcalde de la ciudad de Nueva York.

Adams tiene una ventaja aproximada de 10 puntos sobre la abogada de derechos civiles, Maya Wiley, después de la votación primaria democrática del martes, aunque con las boletas de votaciones ausentes y la aplicación de tabulaciones de voto de elección clasificada, pasarán semanas antes de que haya un candidato oficial.

Quien gana se enfrentará a Republican Curtis Sliwa, el Fundador de los Ángeles Guardianos que ganó fácilmente el martes por la noche.

Pero un Adams confiado, él mismo un ex capitán de la policía de Nueva York, le dijo a PIX 11 el jueves por la mañana que ya habló con sus tres principales contendientes para comisionado.

"Me he comunicado con los tres, les estoy pidiendo que miren lo que está sucediendo en todo el país. Creo que no solo el comisionado de policía entrante, sino también el Partido Demócrata, debemos comenzar a darnos cuenta de que los estadounidenses y los neoyorquinos, queremos justicia y seguridad ".

Cuando se le preguntó si el nominado sería una mujer, un sonriente Adams dijo "¡sí, lo es!"

Si Adams gana y sigue adelante con su plan, la nueva comisionada sería la primera del departamento. (La policía de Nueva York tiene actualmente cinco comisionadas adjuntas y seis jefas).