Eric Adams permitirá la presencia de agentes de ICE en Rikers tras reunirse con Tom Homan

NUEVA YORK -- El alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams, se reunió con el zar fronterizo del presidente Donald Trump, Tom Homan, en las oficinas de Inmigración y Control de Aduanas en Nueva York el jueves por la mañana, mientras la administración republicana presiona para obtener más ayuda para detener y deportar a inmigrantes no autorizados acusados ​​de delitos.

En una entrevista con nuestra cadena hermana NBC New York, Adams la calificó como "una reunión extremadamente buena" que se centró en la comunicación.

"Estaba claro que el zar fronterizo tenía mucha angustia, muchas preocupaciones, mucha incertidumbre sobre lo que estaba sucediendo aquí en la ciudad. Pudimos sentarnos y dar claridad sobre lo que está bajo mi autoridad y lo que está bajo la autoridad del Ayuntamiento y otras leyes con las que estoy trabajando", dijo Adams. "Y salimos con un claro entendimiento de cómo podemos trabajar juntos".

Algunas de las conversaciones se centraron en tener a los oficiales de ICE de regreso en Rikers Island y asegurarse de que ninguna orden violara las leyes.

"Tuvimos que entender todos los parámetros legales para poner al ICE de nuevo en Rikers Island, lo que creemos que es una decisión inteligente. Hoy les dijimos que el ICE volverá a Rikers Island para ocuparse del aspecto criminal de la investigación", dijo Adams a NBC New York. "También van a estar integrados en nuestro grupo de trabajo sobre pandillas y criminales en Rikers Island, del que ahora forman parte el departamento de policía y el Departamento de Correcciones".

Adams ha dicho anteriormente que está a favor de relajar las políticas de "santuario", pero no tiene el amplio poder para hacerlo como alcalde. Aun así, el demócrata está bajo una presión única para cooperar con la ofensiva migratoria de la administración Trump.

Esto marca la primera gran prueba para la relación de Adams con el equipo de Trump después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ordenó el lunes a los fiscales federales en Manhattan que retiraran los cargos de corrupción contra el alcalde, y un alto funcionario dijo que la administración quería a Adams libre para ayudar a la agenda migratoria del presidente republicano.

Hasta el jueves, los cargos penales seguían vigentes. Si el caso finalmente se desestima, un alto funcionario del Departamento de Justicia dijo en un memorando que se haría una revisión después de la elección de alcalde en noviembre para evaluar si debería restablecerse.

Los defensores de la inmigración dicen que les preocupa que Adams pueda sentirse presionado a ignorar o rescindir algunas de las reglas actuales de la ciudad en torno a la cooperación con la aplicación de la ley de inmigración, que provienen de un mosaico de leyes estatales y municipales y órdenes ejecutivas del alcalde.

El alcalde rechazó cualquier rumor o noción de que estaba bajo el yugo de la administración Trump.

"Nunca ha habido un momento en la historia de mi vida profesional en el que permitiera que algo se interpusiera en el camino de la lucha por los neoyorquinos. Así que quienes dicen esa opinión, no tienen ningún hecho en el que basarla", dijo.

Adams, que se enfrenta a una primaria demócrata en junio, ha dicho que su prioridad es garantizar que las personas que cometen delitos graves sean expulsadas de la ciudad. Sin embargo, la ley restringe a los funcionarios de la ciudad hacer algunas cosas que los funcionarios de inmigración de Estados Unidos más desean, como que las cárceles de la ciudad retengan a personas buscadas por violaciones a las leyes de inmigración civil en el pasado cuando normalmente serían puestas en libertad.

La Ciudad de Nueva York también ha aprobado medidas que limitan el acceso del ICE a las escuelas públicas y otras propiedades de la ciudad. Adams dijo que Homan no le pidió durante su reunión que abriera escuelas, refugios o juzgados a los oficiales del ICE.

"No me ha dicho que quiera entrar en nuestras escuelas, no hay ningún deseo de arrestar a nuestros niños, como tanta gente ha estado diciendo, creo, de manera irresponsable", dijo Adams. "Mi mensaje para él y lo que recibí de él: Eric, hay gente peligrosa en nuestras calles en este país en general, pero específicamente aquí en la ciudad de Nueva York, queremos trabajar contigo para sacarlos de tus calles".

Los miembros republicanos del Ayuntamiento de Nueva York que se reunieron por separado con Homan antes de la reunión con el alcalde dijeron que Homan esperaba que Adams apoyara los esfuerzos para hacer retroceder las protecciones de santuario de la ciudad.

"Él espera cooperación", dijo el concejal Bob Holden, quien calificó la reapertura de la oficina de ICE en Rikers Island como "un primer paso significativo".

Adams ya ha ordenado a los funcionarios de la ciudad que cooperen legalmente con la agenda de Trump en torno a la inmigración y otros temas, aunque las instrucciones de la administración han provocado preocupación y confusión entre algunos trabajadores y contratistas de la ciudad.

"La inmigración es una aplicación federal, no una aplicación municipal. Es por eso que les dijimos a nuestros empleados municipales: No hagan nada que les impida realizar su trabajo. No voy a permitir que mis empleados municipales se expongan a la obstrucción a nivel federal, lo que es una sentencia de cinco años de prisión", dijo.

El alcalde dijo que perseguir a inmigrantes no criminales que ingresaron al país ilegalmente no era el objetivo.

"Sabemos que esta es una ciudad de inmigrantes… el objetivo es cómo mantenerlos fuera de peligro. Cooperar para perseguir a quienes son peligrosos es nuestra forma de hacerlo", dijo Adams.

Además de hablar sobre inmigración, Adams había dicho antes de la reunión que tenía la intención de mencionar la medida de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) el miércoles para recuperar más de $80 millones que había pagado previamente a la ciudad para ayudar a sufragar el costo de albergar a los inmigrantes sin hogar. Adams dijo que los funcionarios de la ciudad se habían comunicado con la Casa Blanca para recuperar el dinero, están buscando una reunión de emergencia con FEMA y están explorando opciones legales.

Un juez federal dictaminó el miércoles que la administración puede continuar los esfuerzos para retener el dinero de FEMA de la ciudad, diciendo que el dinero no estaba sujeto a una orden, todavía en vigor, destinada a evitar una pausa de la administración en la financiación federal.

La administración de Adams ha alquilado varios hoteles y edificios vacíos y los ha reutilizado como refugios para inmigrantes mientras la ciudad ha tratado de albergar a unas 230,000 personas que han llegado de la frontera sur de Estados Unidos en los últimos años.

Se perdió una subvención de $59 millones que la administración impugnó a principios de la semana y otra adjudicación de $21.5 millones, dijo el interventor de la ciudad, Brad Lander. De la noche a la mañana se descubrió que el dinero había desaparecido y Lander dijo que nadie en su oficina sabía que el gobierno federal tenía acceso a la cuenta bancaria de la ciudad. Lander cuestionó si la medida era legal y dijo que nunca había visto un caso en el que alguien estuviera "autorizado a entrar en sus cuentas bancarias y recuperarlo debido a vientos políticos cambiantes".

Las subvenciones se solicitaron y otorgaron durante la administración del presidente demócrata Joe Biden, pero no se desembolsaron hasta la semana pasada, dijo la ciudad.

Poco después, el asesor de Trump, Elon Musk, señaló 59 millones de dólares en pagos y escribió en X que su llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental había descubierto que el dinero se usaba para alojar a inmigrantes en "hoteles de lujo". Musk no proporcionó ninguna prueba para respaldar su afirmación.

La mayoría de los antiguos hoteles alquilados por la ciudad están ocupados por familias con niños, y ninguno sería considerado "de lujo" según los estándares de la mayoría de los viajeros. La ciudad también comenzó a alquilar el edificio que alguna vez albergó al Hotel Roosevelt como centro de admisión para migrantes que buscaban servicios de la ciudad en 2023, después de que cerró en 2020 debido a la pandemia de COVID-19. Ese hotel tiene un gran pasado, aunque en los años previos a su cierre era una opción asequible para los viajeros a la ciudad.

Según la ley de la ciudad, Nueva York debe ofrecer refugio a cualquier persona que lo necesite, y en ese momento el sistema regular de refugios para personas sin hogar estaba abrumado por los recién llegados. El hotel ahora sirve como un lugar al que los migrantes deben acudir para solicitar servicios y como refugio temporal para cientos de familias que pueden quedarse solo 60 días.

El administrador interino de FEMA dijo en documentos judiciales presentados el martes que el dinero se estaba recuperando debido a preocupaciones sobre "actividades ilegales" en un hotel. El Programa de Refugios y Servicios, con dinero proveniente del Congreso y administrado por La FEMA se ha convertido en un foco de críticas por parte de los republicanos, que afirman incorrectamente que está tomando fondos de las personas afectadas por huracanes o inundaciones.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sugirió en una sesión informativa el miércoles que la administración consideró que pagar por hoteles para migrantes en la ciudad no era un gasto que valiera la pena mientras la FEMA lidia con desastres costosos en otros lugares. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, escribió en X que "ha recuperado el pago completo que los activistas del estado profundo de la FEMA dieron unilateralmente a los hoteles para migrantes de la Ciudad de Nueva York".

El miércoles, la administración Trump también presentó una demanda contra el gobernador y el fiscal general de Nueva York por la llamada ley de Luz Verde del estado, versiones de las cuales se han promulgado en varios estados y generalmente permiten que las personas que podrían no estar legalmente en los EEUU obtengan licencias de conducir.

Los periodistas de Associated Press Michael R. Sisak en Nueva York y Darlene Superville en Washington contribuyeron con este reportaje.