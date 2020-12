Enfermeras de hospital en NY inician huelga y piden mejores condiciones de trabajo

NUEVA YORK - Se espera que las enfermeras de un hospital de Nueva York entren en huelga el martes debido a las estancadas negociaciones contractuales y su seguridad en medio de la pandemia.

Alrededor de 200 trabajadores de la salud del Hospital Montefiore New Rochelle harán huelga durante dos días para exigir que el hospital proporcione equipos de protección adecuados, ventilación, pruebas y otros protocolos de seguridad para garantizar la seguridad del personal y los pacientes a medida que los casos de COVID-19 continúan aumentando, según la Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York.

El sindicato que representa a más de 42,000 miembros en el estado dice que las condiciones en el hospital eran "preocupantes" porque Montefiore comenzó a reubicar a los pacientes justo un día antes de la huelga.

Las enfermeras dicen que tienen miedo por los pacientes y los empleados, algunos de los cuales contrajeron COVID-19 y uno murió a causa del virus.

"Realmente es tan perjudicial para nosotros obtener un contrato justo que merecemos. Trabajamos directamente con el COVID-19 sin parar, incansablemente", dijo la enfermera registrada Marcia Hayles.

En respuesta, Montefiore dijo que ha ofrecido "un buen trato" a las enfermeras en negociaciones contractuales pasadas durante los últimos 18 meses, incluido un aumento salarial del 7%, reembolso de matrícula de $ 7,500 por año, seguro médico sin contribuciones y gastos médicos para enfermeras jubiladas, pero NYSNA se negó a aceptar.

La mordaz declaración del hospital acusó al sindicato de apoderarse del poder "para dictar asignaciones de personal y repartir puestos de lujo a sus amigos", pero los trabajadores afirman que Montefiore no está preparado para el segundo aumento de casos de COVID-19. Agregó que el hospital cuenta con 90 días de EPP para los empleados, lo que contradice la afirmación de las enfermeras.

Entre las demandas de máxima prioridad de las enfermeras se encuentran la contratación de más enfermeras y la mejora en la aplicación segura de personal, pero el sindicato dice que el hospital quería que se retiraran esas propuestas.

"Después de tantas sesiones de negociación, su posición sobre la dotación de personal segura aún no ha cambiado; no están dispuestos a gastar un centavo para asegurarse de que tengamos suficientes enfermeras para cuidar de manera segura a nuestra comunidad", dijo Kathy Santioemma, líder de NYSNA en New Rochelle en un comunicado de prensa.

Se espera que los trabajadores comiencen su huelga a las 7:00 a. m. del martes. Mientras tanto, el Montefiore permanecerá abierto mientras promulga un plan de contingencia para trasladar a los pacientes a otras instalaciones.