Encuesta: Votantes latinos son más pesimistas de su futuro en NYC que cualquier otro grupo

Lo que debes saber Los votantes latinos son más pesimistas acerca de tener un futuro para ellos y sus familias en la Ciudad de Nueva York que cualquier otro grupo demográfico, según una nueva encuesta.

La encuesta telefónica de WNBC / Telemundo 47 / POLITICO / Marist de 876 probables votantes primarios demócratas se realizó del 3 al 9 de junio y tiene un margen de error de 3.8 puntos porcentuales.

La encuesta también abordó los temas de seguridad, educación y la pandemia.

NUEVA YORK -- Los votantes latinos son más pesimistas acerca de tener un futuro para ellos y sus familias en la Ciudad de Nueva York que cualquier otro grupo demográfico, según una nueva encuesta.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La encuesta de WNBC / Telemundo 47 / POLITICO / Marist encontró que alrededor del 76 por ciento de los votantes también está de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación "Usted ve un futuro para su familia en la Ciudad de Nueva York". Los votantes blancos, los residentes de Manhattan y aquellos que se identifican como liberales o muy liberales tenían más probabilidades de estar totalmente de acuerdo con esa afirmación.

No obstante, los votantes latinos, los que ganan menos de $50,000 al año y los que se consideran demócratas moderados o conservadores tienen más probabilidades de estar totalmente en desacuerdo. Solo el 28 por ciento de los latinos encuestados están muy de acuerdo con la idea de pensar que tienen un futuro para ellos y su familia en la Ciudad de Nueva York.

NYPD Y LA SEGURIDAD EN NYC

De todas las opciones para reducir el crimen ante los votantes, trasladar los fondos policiales a la salud mental es la opción más popular, y aunque más votantes en general quieren aumentar la presencia policial en la comunidad de alguna manera, están divididos sobre cómo hacerlo.

La encuesta encontró que el 33 por ciento de los probables votantes de las primarias demócratas de Nueva York creen que esa sería la mejor opción, seguido por el 21 por ciento que quiere más policías uniformados en la calle y otro 21 por ciento que quiere el regreso de unidades policiales vestidos de civil en ciertos vecindarios.

Si bien más personas en total favorecieron algún tipo de aumento en la presencia policial, prácticamente todos los grupos geográficos y demográficos en la encuesta prefirieron la opción de salud mental a cualquier otra opción única que involucrara más vigilancia policial. Hubo una ligera preferencia por más policías uniformados entre los que no tenían un título universitario, los de 45 años o más, los demócratas moderados, conservadores y los votantes católicos.

(La misma encuesta también encontró una fuerte ventaja en las elecciones por la alcaldía para el presidente del condado de Brooklyn, Eric Adams, un ex capitán de la policía de Nueva York que ha hecho campaña en una plataforma contra el crimen).

Sin embargo, el único lugar donde hay un apoyo amplio y abrumador para más policías es en el metro: casi siete de cada 10 votantes dijeron que sentían que debería haber más policías uniformados en tránsito.

Los resultados también muestran una división más amplia sobre dónde las personas se sienten seguras y no. La encuesta encontró que el 79 por ciento de los votantes está de acuerdo o muy de acuerdo con la noción de que se sienten a salvo del crimen en su vecindario, y el 65 por ciento dijo que está de acuerdo en que se siente seguro caminando por la ciudad en general.

No obstante, en el metro hay una división mayor. Alrededor del 53 por ciento está de acuerdo o muy de acuerdo con la idea de que se sienten a salvo del crimen en el metro. Sin embargo, menos de la mitad de los residentes del Bronx y Queens estuvieron de acuerdo con ese sentimiento, así como menos de la mitad de las mujeres o padres de niños en edad escolar.

Entre los probables votantes demócratas que todavía viajan al trabajo todos los días, el 28 por ciento de los que no tienen títulos universitarios y el 24 por ciento de los votantes no blancos no están de acuerdo en que se sienten a salvo de la delincuencia en su viaje.

ESCUELAS DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK

Referente a la educación, los encuestados también fueron muy claros: el 60 por ciento dijo que arreglar las escuelas de bajo rendimiento tendría el mayor impacto en la educación pública, frente al 20 por ciento que dijo que eso provendría de admitir a más afroamericanos y latinos en las escuelas secundarias de élite de la ciudad y el 15 por ciento que favorecía la expansión de las escuelas autónomas.

Más de la mitad de los votantes probables en cada una de las 26 divisiones demográficas y geográficas en la encuesta estuvieron de acuerdo en que arreglar las peores escuelas tendría el mayor impacto.

CORONAVIRUS EN NUEVA YORK

¿Y en cuanto a la pandemia? Pues, el tema está prácticamente en el espejo retrovisor de los votantes ya que el 82 por ciento estuvo de acuerdo o muy de acuerdo en que está bajo control en la Ciudad de Nueva York, y el 63 por ciento dijo que espera que la ciudad se recupere por completo dentro de un año.

La encuesta telefónica de 876 probables votantes primarios demócratas se realizó del 3 al 9 de junio y tiene un margen de error de 3.8 puntos porcentuales.