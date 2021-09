Encuentran tercer cuerpo en el río Passaic de Nueva Jersey

Lo que debes saber El lunes se encontró un cuerpo en el condado de Hudson, el tercero en ser sacado de la vía fluvial en aproximadamente una semana mientras continúan las búsquedas de personas que desaparecieron durante los intensos aguaceros de Ida que provocaron inundaciones generalizadas.

Los equipos de búsqueda han rastreado el río Passaic con la esperanza de encontrar sobrevivientes, pero con casi dos semanas transcurridas desde las aterradoras inundaciones repentinas de Ida, los rescatistas saben que las posibilidades de encontrar a los desaparecidos con vida son escasas.

Más de 40 personas en Nueva Jersey y Nueva York murieron a causa de las inundaciones relacionadas con Ida, dijeron las autoridades, al menos 30 estaban en el Estado Jardín.

NUEVA YORK - El número de muertos de Ida en Nueva Jersey aumentó a 30 el lunes, y podría aumentar nuevamente después de que las autoridades encontraron otro cuerpo en el río Passaic.

El cuerpo fue encontrado en el condado de Hudson el lunes, el tercero en ser sacado de la vía fluvial en aproximadamente una semana mientras continúan las búsquedas de personas que desaparecieron durante los intensos aguaceros de Ida que provocaron inundaciones generalizadas.

La Policía no ha identificado el cuerpo más reciente sacado del río y no confirmó si está o no relacionado con la tormenta.

Los investigadores todavía están buscando a Donna Lomagro, quien fue arrastrada por las corrientes en Woodland Park. La mujer de 56 años casi fue rescatada por buenos samaritanos la noche en que su automóvil se inundó, pero la corriente era demasiado fuerte. Con casi dos semanas transcurridas desde las aterradoras inundaciones repentinas de Ida, los rescatistas saben que las posibilidades de encontrar a los desaparecidos con vida son escasas.

Los dos cuerpos recuperados la semana pasada en Nueva Jersey fueron identificados por la oficina del médico forense como los dos estudiantes universitarios que desaparecieron juntos. Nidi Rana y Ayush Rana, ambos estudiantes de Seton Hall que vivían en Passaic, no habían sido vistos desde que las inundaciones alcanzaron su automóvil cerca del río durante el apogeo de la tormenta.

El alcalde de Passaic, Héctor Lora, confirmó a nuestra cadena hermana NBC New York la identificación de la oficina un día después de que se encontrara el segundo cuerpo cerca de la ruta 21 y Clay Street. La noche anterior, los equipos hicieron el sombrío hallazgo del primer estudiante a menos de 4 millas de distancia en Kearny.

Apenas 12 horas antes, los detectives y un médico forense estaban en Frank Vincent Marina en Kearny, donde las autoridades del condado de Hudson reconocieron que un cuerpo encontrado ese día podría ser una de las tres personas que fueron arrastradas la semana pasada.

Los equipos de búsqueda que utilizan un sofisticado sonar submarino han estado recorriendo el río Passaic día tras día, buscando a las personas desaparecidas.

El gobernador Phil Murphy dijo que 11 de los 21 condados del estado son ahora parte de la declaración de desastre mayor del gobierno federal, en comparación con los seis condados originales que se incluyeron.

Tanto Nueva Jersey como Nueva York, especialmente la ciudad, fueron azotadas por las monstruosas inundaciones repentinas y las lluvias récord días después de que la tormenta tocó tierra como huracán en Luisiana. Más de 40 personas en los dos estados murieron por causas relacionadas con la tormenta, la gran mayoría de ellas en Nueva Jersey.

Murphy, un demócrata que busca la reelección este año, dijo que los residentes afectados por la tormenta pueden ir a disasterassistance.gov para comenzar a presentar un reclamo.