Fuentes: Encuentran muerta a mujer dominicana desaparecida del Bronx en una maleta en Yonkers

NUEVA YORK -- Una mujer desaparecida del Bronx fue encontrada muerta en una maleta cerca de una autopista muy transitada en las afueras de la Ciudad de Nueva York, según varias fuentes policiales.

Pamela Alcántara, de origen dominicana, fue vista por última vez alrededor de las 2 a.m. del domingo en su casa en Morris Avenue. El jueves, se encontraron restos cerca de Saw Mill River Parkway en Yonkers, y las fuentes dijeron a nuestra cadena hermana NBC New York que creen firmemente que los restos son los de Alcántara.

Los restos fueron encontrados en una maleta en un arroyo, según las fuentes. La madre de Alcántara, de 26 años, le dijo a Telemundo 47 que su hija fue encontrada muerta en Yonkers, posiblemente metida en una maleta roja.

Darling Burdiez con el informe.

La madre de Alcantara dice que habló por última vez con su hija el domingo cuando regresaba a casa de un evento de la iglesia y se preparaba para ir a otro evento de la iglesia en Connecticut. La madre dice que nunca llegó allí.

El Departamento de Policía de Nueva York y la policía de Yonkers aún no han publicado ninguna información. No quedó claro de inmediato si la policía ha identificado a algún sospechoso o persona de interés.

La madre de Alcantara dice que su hija vivía con su ex y había planeado mudarse.