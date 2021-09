Encuentran muerto a un hombre de 24 años dentro de su celda en Rikers Island mientras continúa la crisis de personal

NUEVA YORK - En medio de informes sobre problemas de personal en Rikers Island, un hombre de 24 años ahora es por lo menos el noveno recluso en morir en el centro penitenciario este año.

Las autoridades están investigando la muerte de Esias Johnson, quien fue encontrado el martes inconsciente en su celda en el Centro Anna M. Kross y declarado muerto a las 9:45 a. m., dijo el Departamento de Prisiones de la Ciudad de Nueva York, (DOC, por sus siglas en inglés).

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Según el comisionado del DOC Vincent Schiraldi, Johnson había entrado recientemente bajo custodia el 7 de agosto y estaba detenido con una orden de arresto fugitivo y acusado de amenaza.

“Las circunstancias que rodearon esta muerte recibirán una investigación completa. Hemos estado en contacto con los familiares más cercanos de Esias Johnson y les expresamos nuestro más sentido pésame”, dijo Schiraldi.

El mes pasado, Brandon Rodríguez, de 25 años, también fue encontrado muerto en su celda en Rikers Island. Fue arrestado el 4 de agosto en Staten Island. El Staten Island Advance informa que fue arrestado luego de un incidente doméstico.

La Sociedad de Ayuda Legal emitió una declaración sobre la muerte de Johnson, que decía en parte: "Era un hijo y un hermano amado. Lloramos junto a su familia y nos unimos a su llamado para obtener respuestas".

"El Departamento de Prisiones sigue demostrando que no puede albergar a las personas de forma segura. El señor Johnson es al menos la tercera persona que muere en Rikers en los últimos 30 días. Reducir la población carcelaria es la única forma de evitar más muertes y se debe actuar con rapidez. Se necesita desesperadamente", continuó el comunicado.

Tiffany Cabán, la candidata demócrata para el Distrito 22 del Concejo de la Ciudad de Nueva York, pidió el martes que el alcalde Bill de Blasio otorgue libertad laboral a las personas que cumplen sentencias en las cárceles de la ciudad para salvar vidas.

"Médicos en Rikers Island, defensores públicos, familias de los que murieron, encarcelados anteriormente y actualmente, funcionarios electos, candidatos: todos estamos dando la alarma, ondeando banderas rojas, prácticamente rogando a los que tienen autoridad para que nos escuchen: simplemente estar bajo custodia es una posible sentencia de muerte ", dijo Cabán en un comunicado.

En una conferencia de prensa el martes, Schiraldi dice que el DOC ha estado plagado de muchos problemas desde principios de marzo de 2020, desde COVID-19 hasta agresiones al personal. Hasta ahora, 13 empleados han muerto a causa de la enfermedad respiratoria, dijo.

"Cualquier muerte de personal y cualquier muerte de alguien bajo custodia es una tragedia y nos tomamos muy en serio este tipo de eventos", dijo Schiraldi a los periodistas.

"Estos trágicos eventos han tenido lugar dentro del contexto mucho más amplio de nuestra escasez de personal", agregó. "No podemos mejorar la seguridad hasta que tengamos todo el personal. Cuando el personal no se presenta a trabajar, todos los aspectos de nuestra operación sufren. También lo hacen los empleados que se hacen cargo y las personas bajo custodia".

Schiraldi dijo que planea contratar a 200 oficiales más además de los 400 anteriores para mejorar las condiciones.

Nuestra cadena hermana NBC New York ha informado anteriormente sobre esa escasez de personal. Los oficiales de la isla Rikers han presentado quejas durante meses después de haber sido obligados a trabajar en recorridos triples (24 horas seguidas sin descanso) sin acceso a alimentos ni agua.

En una respuesta mordaz a las declaraciones de Schiraldi, el presidente de la Asociación Benevolente de Oficiales de Corrección, Benny Boscio Jr., dice que el director del DOC está demonizando a los oficiales mientras continúan las agresiones de los presos a los oficiales.

“La realidad es que se están produciendo turnos triples porque en solo un año, la población de reclusos casi se ha duplicado y el alcalde de Blasio se ha negado a contratar a un solo oficial correccional durante casi tres años”, dijo Boscio.

Mientras tanto, el alcalde Bill de Blasio ha negado un informe del New York Post sobre planes para liberar temprano a los presos de Rikers. El demócrata dijo el martes: "No sé quién estaba mirando los planes. No se presentaron aquí. No fueron aprobados. Simplemente no es cierto".