Empresas de remolque no podrán llevarse los carros con licencias expiradas o vehículos no registrados en Newark Las compañías de remolques no podrán a partir del martes y por 30 días llevarse los carros con licencias vencidas o que no tengan registro en las calles de la ciudad de Newark, en Nueva Jersey, al menos que el vehículo cree una situación peligrosa o se dedique a actividades delictivas, anunció el martes el alcalde de esta ciudad, Ras J. Baraka.