Empleados municipales y del distrito escolar de Yonkers deberán vacunarse antes del Día del Trabajo o presentar pruebas de COVID semanales

Lo que debes saber Todos los empleados municipales de Yonkers y del Distrito Escolar de Yonkers deberán proporcionar una prueba de vacunación contra el COVID-19 antes del Día del Trabajo o someterse a pruebas semanales del COVID, anunció el miércoles el alcalde de esta ciudad Mike Spano.

Los 2,000 empleados municipales de tiempo completo de Yonkers deben mostrar un comprobante de vacunación o someterse a pruebas de rutina antes del Día del Trabajo, mientras que los 3,500 empleados de la Junta de Educación de Yonkers a tiempo completo deben hacerlo antes del 1 de septiembre, el inicio del año escolar 2021-2022.

El mandato se produce cuando los casos de COVID-19 resurgen en todo el país junto con el aumento de los casos de la variante delta. Antes del anuncio de hoy, la ciudad de Yonkers no requería prueba de vacunación ni requería pruebas frecuentes entre los empleados.

“Hemos luchado mucho y duro para combatir esta pandemia y este no es el momento de dar marcha atrás a medida que este virus evoluciona”, dijo el alcalde Spano. “Yonkers debe continuar su camino hacia la recuperación y eso significa garantizar que nuestra fuerza laboral esté protegida y proteja a los residentes a los que servimos. Estamos en esto juntos".

El alcalde Spano también señaló que todos los empleados no vacunados deben usar mascarillas en el interior de su estación de trabajo, mientras que los empleados vacunados que no interactúan con el público no están obligados a usar tapabocas en sus estaciones de trabajo por ahora. Los trabajadores de la Junta de Educación de la ciudad y de Yonkers que interactúan con el público, incluidos los estudiantes y sus familias, deben continuar usando mascarillas en todo momento, independientemente del estado de vacunación.

Esta medida llega el mismo día que el gobernador Cuomo anunció que los trabajadores de la salud que atienden a pacientes en hospitales administrados por el estado de Nueva York deberán vacunarse contra el COVID-19 antes del Día del Trabajo y que no tendrán la opción de pruebas semanales. Además, todos los empleados contratados por el estado de Nueva York, unas 130,000 personas, deberán vacunarse contra el COVID-19 antes del Día del Trabajo. Los empleados estatales que no se vacunen en este caso deberán someterse a pruebas de COVID-19 semanales.