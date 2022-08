Empleado de hospital de NJ acusado de guardar arsenal de armas en su trabajo: Policía

NUEVA JERSEY - La policía que respondió a una amenaza de bomba en un hospital de Nueva Jersey descubrió un arsenal de armas escondido dentro del armario de un empleado, el cual contenía más de tres docenas de armas de fuego, según la policía.

Un informe sobre una posible bomba en el Hospital Regional de Hudson fue hecho a la policía de Secaucus poco después de las 3 p.m. el 18 de julio, dijo el departamento el lunes. Mientras los oficiales y los perros detectores de bombas recorrían el centro médico, uno de los caninos alertó a la policía sobre un armario abierto dentro de la oficina de un empleado.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La policía encontró una acumulación de rifles, escopetas y pistolas, así como municiones, en el interior, dicen. La policía de Secaucus dijo que en el interior se encontraron 11 pistolas, 27 rifles y escopetas, y un rifle semiautomático Kriss Vector calibre .45 con un cargador de alta capacidad. También se encontraron catorce rondas de municiones de alta capacidad.

Si bien la amenaza de bomba resultó ser un engaño, según la policía, los oficiales arrestaron al empleado en cuyo armario de la oficina se encontró el arsenal.

Reuven Alonalayoff, director de mercadeo del Hospital Regional de Hudson, fue arrestado el 7 de agosto en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, con la ayuda de Investigaciones de Seguridad Nacional.

Alonalayoff, de 46 años, fue acusado de posesión de un arma de fuego de asalto y dos cargos de posesión de un cargador de alta capacidad. No estaba claro cómo el empleado pudo meter tantas armas dentro del hospital, o cuánto tiempo habían estado escondidas en ese lugar. Tampoco se sabía qué estaba haciendo en el aeropuerto, ni por qué tenía tantas armas en su oficina.

"El almacenamiento no seguro de un gran alijo de armas, especialmente en este lugar, sin duda crea un riesgo para la seguridad pública", dijo el jefe de policía de Secaucus, Dennis Miller. “Felicito los esfuerzos y el profesionalismo de todo el personal policial involucrado en esta investigación, y estoy agradecido de que esta situación se resolviera sin que nadie resultara perjudicado”.

Un hombre que salió de un automóvil en la casa de Alonalayoff no respondió ninguna pregunta de los periodistas el lunes por la noche.

La información del abogado de Alonalayoff no estuvo disponible de inmediato. El Hospital Regional de Hudson se negó a comentar sobre el incidente, y la Oficina del Fiscal del Condado de Hudson dijo que no tenía información sobre la comparecencia ante el tribunal de Alonalayoff. No se sabía cuándo lo haría.