Agua contaminada con E. coli: Emiten alerta en varias ciudades de Nueva Jersey

NUEVA JERSEY - La empresa de agua potable Veolia emitió este viernes una advertencia de hervir el agua en varios sectores del Estado Jardín tras detectarse E. coli en su sistema de distribución, dijo la empresa.

La empresa dijo que una muestra recolectada el 19 de julio y muestras repetidas recolectadas el 20 de julio de 2022, con resultados generados el 21 de julio, confirmaron la presencia de E. coli.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La planta de Veolia en Hackensack experimentó una rotura un la tubería de agua en Ridgefield. Se hicieron reparaciones y la tubería de agua volvió a ponerse en servicio el día 19; sin embargo, se detectó E. coli en muestras recolectadas dentro del área de la rotura. Una prueba de E. coli tarda 24 horas en generar un resultado, confirmó la empresa.

¿QUÉ ES LA E. COLI?

Según los CDC, la E. coli es una bacteria común que vive en los intestinos de los animales y las personas. Existen muchas cepas de E. coli.. La mayoría de estas cepas no son perjudiciales, aunque hay una variedad peligrosa llamada E. coli O157:H7 que produce una sustancia tóxica muy poderosa. Puedes enfermarte muy gravemente si esta bacteria está presente en sus alimentos o en el agua.

¿COMÓ AFECTA TU SALUD LA BACTERIA E. COLI?

Los patógenos humanos en estos desechos pueden causar efectos a corto plazo, como diarrea, calambres, náuseas, dolores de cabeza u otros síntomas. Pueden representar un mayor riesgo para la salud de los bebés, los niños pequeños, los ancianos y las personas con sistemas inmunitarios gravemente comprometidos.

Estas bacterias pueden enfermarte y son especialmente preocupantes para las personas con sistemas inmunitarios debilitados. La contaminación bacteriana puede ocurrir cuando una mayor escorrentía ingresa a la fuente de agua potable (por ejemplo, después de fuertes lluvias). También puede ocurrir por una rotura en el sistema de distribución (tuberías) o por una falla en el proceso de tratamiento del agua.

Los síntomas anteriores no son causados ​​​​solo por organismos en el agua potable. Si experimenta alguno de estos síntomas y persisten, es posible que desee consultar a un médico. Las personas con mayor riesgo deben buscar el consejo de sus proveedores de atención médica sobre el consumo de esta agua.

En 1999 se estimó que unas 73, 000 personas en los Estados Unidos se enfermarían cada año por E. coli. De estos casos se calcularon alrededor de 60 muertes y se cree que desde entonces el número de enfermedades y muertes ha disminuido, dicen los CDC.

RECOMENDACIONES DE VEOLIA ANTE LA CONTAMINACIÓN DE AGUA EN NJ

Como bien diche el dicho: agua que no has de beber, déjala correr. Así que, no bebas agua potable directamente de la pluma mientras se mantenga la advertencia sobre el agua en los municipios afectados de Nueva Jersey.

Durante la emergencia, lleve toda el agua a ebullición, déjela hervir durante un minuto y déjela enfriar antes de usarla, o use agua embotellada. El agua hervida o embotellada debe usarse para beber, hacer hielo, cepillarse los dientes, lavar los platos, preparar alimentos y proporcionarse a las mascotas hasta nuevo aviso. Hervir mata las bacterias y otros organismos en el agua.

¿COMÓ VEOLIA AFRONTA LA EMERGENCIA DE AGUA EN NJ?

Veolia dijo está continuamente monitoreando y probando el sistema y brindarán más detalles tan pronto como se levante el aviso de hervir el agua.

La empresa dijo que informará a los residentes cuando las pruebas muestren que no hay bacterias presentes y ya no necesita hervir el agua. Veolia anticipa resolver el problema en los próximos días, según dijo en su comunicado.

CIUDADES DE NUEVA JERSEY AFECTADAS POR LA ADVERTENCIA DEL AGUA

Los poblados afectados de Nueva Jersey son: Fairview, Cliffside Park, Ridgefield, Edgewater, Fort Lee, Palisades Park y Leonia.

Para obtener más información, puedes comunicarte con Veolia al 1-800-422-5987 o vía correo electrónico csnj@veolia.com .

Las pautas generales sobre las formas de disminuir el riesgo de infección por bacterias y otros organismos causantes de enfermedades están disponibles en la línea directa de agua potable segura de la EPA al 1-800-426-4791 o su página web, solo haz clic aquí.