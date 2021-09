El “Top of the Rock” podría traer una de las experiencias fotográficas más apetecidas en NYC El propietario del Rockefeller Center, Tishman Speyer, anunció el martes su plan para mejorar la experiencia en el edificio de Top of the Rock con una estructura basada en la conocida fotografía de los trabajadores del hierro almorzando sobre una viga de acero mientras el edificio estaba en construcción en 1932.