El Pentágono ordena pausa en el ejército para abordar el extremismo en sus filas

WASHINGTON - El Pentágono dijo el miércoles que aún no estaba seguro de cómo lidiar con el problema del extremismo en sus filas y anunció una pausa en todo el ejército para permitir que las tropas y los comandantes tengan la oportunidad de concentrarse en el tema.

Lloyd Austin, el primer secretario de defensa negro que recientemente asumió el cargo en el Pentágono, ordenó que cada rama del ejército se retirara en algún momento durante los próximos 60 días para discutir la amenaza que representa la supremacía blanca y el extremismo similar, dijo la prensa del Pentágono. secretario John Kirby.

El motín del 6 de enero en el Capitolio, cuando una turba pro-Trump irrumpió en el edificio y atacó a la policía, fue "una llamada de atención" para el Departamento de Defensa, dijo Kirby. Miembros actuales y anteriores del ejército participaron en el asedio, y el Pentágono está bajo escrutinio sobre cómo investiga a los reclutas y rastrea el extremismo dentro de las filas.

Austin entregó la orden en una reunión de los líderes de cada servicio militar el miércoles que incluyó al presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, y al vicepresidente, el general John Hyten, según Kirby.

"No había nadie en la habitación que no estuviera de acuerdo en que no había ningún problema", dijo.

La orden fue diseñada para permitir a los líderes militares dejar en claro que la supremacía blanca y otras ideologías extremistas no tenían lugar en las fuerzas armadas y escuchar a las tropas sobre cómo ven el problema, dijo Kirby.

Aunque el Pentágono había estudiado el tema a lo largo de los años y emitido directivas, el departamento aún no tiene una comprensión completa del problema, dijo.

"No sabemos cómo vamos a poder llegar después de esto de una manera significativa, productiva y tangible y es por eso que tuvo esta reunión hoy y es por eso que ciertamente ordenó esta retirada", dijo Kirby.

Añadió: "Puede que haya problemas culturales con los que tengamos que lidiar aquí".

En el ejército de EEUU, los "enfrentamientos" están diseñados para enfocar la atención de toda la fuerza en un problema o asunto serio que requiere que cada unidad y cada rango detenga su actividad diaria para discutir el problema.

El ejército ha anunciado previamente órdenes de retirada para abordar otros problemas que afectan a la fuerza y ​​para crear conciencia entre las filas sobre el suicidio, la agresión sexual y el racismo. Los comandantes pueden decidir cuándo programar la discusión durante el período de 60 días descrito por el secretario de defensa.

El Pentágono aún tiene que ofrecer datos que describan la escala del problema, y ​​ni el Departamento de Defensa ni el FBI han publicado información sobre cuántos miembros del servicio han sido disciplinados por vínculos extremistas en los últimos años o cuántos reclutas potenciales muestran afinidad por los grupos extremistas.

Los legisladores en una audiencia en la Cámara hace un año expresaron su grave preocupación por el problema e instaron al Pentágono a tomar medidas más decisivas y recopilar más datos para abordar el problema.

El representante demócrata Jackie Speier de California instó recientemente al presidente Joe Biden en una carta a emitir una orden ejecutiva que garantizaría que las autorizaciones de seguridad para los empleados federales, y las tropas militares en particular, incluyan una revisión de las publicaciones en las redes sociales para detectar cualquier vínculo con supremacistas blancos o extremistas violentos similares.

Speier, miembro del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, escribió que era "inexcusable" que las autoridades no examinen las cuentas de las redes sociales cuando otorgan autorizaciones de seguridad a los reclutas militares u otros empleados federales "a pesar de la recopilación y el informe de otros datos privados intrusivos, como como información financiera y de salud conductual.

