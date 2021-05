El musical ‘Hadestown’ anuncia su regreso a Broadway: el primero en recibir al público

NUEVA YORK - "Hadestown”, el inquietante musical sobre el inframundo, fijó su fecha de reapertura en Broadway para el 2 de septiembre, adelantándose a grandes éxitos como “Hamilton” y “Wicked ”para posicionarse como el primer espectáculo en recibir al público en Broadway desde la pandemia.

Los productores anunciaron el lunes que las entradas saldrán a la venta el 11 de junio para el musical ganador de ocho premios Tony y que la producción reanudará su presentación en el Walter Kerr Theatre semanas antes que sus rivales. Es probable que el primer espectáculo de Broadway que dé la bienvenida a una audiencia en vivo reciba mucha atención.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, había dicho que los cines de Broadway podrían reabrir el 14 de septiembre, pero los productores "pueden tomar su propia decisión económica sobre cuándo reabrirán". También se les permitirá decidir sus propios requisitos de entrada, como si las personas deben demostrar que han sido vacunadas para asistir a un espectáculo.

Poco después, "Hamilton", "Wicked" y "The Lion King" anunciaron que reiniciarían sus programas el 14 de septiembre. Otros les siguieron, marcando lugares más en otoño e invierno, incluidos "Six" y "American Utopia" de David Byrne para 17 de septiembre y “Dear Evan Hansen” en diciembre. Algunos espectáculos fuera de Broadway ya se han reiniciado con pautas de distanciamiento físico.

El Broadway que reabre se verá diferente. El musical de gran presupuesto de Disney “Frozen” decidió no reabrir cuando los cines de Broadway reiniciaron y los productores del musical “Mean Girls” también decidieron no regresar.

Pero habrá nuevos espectáculos, incluido "Pass Over" de Antoinette Chinonye Nwandu, que está programado para reabrir el August Wilson Theatre, el mismo lugar que "Mean Girls" ha dejado libre. Y se ha prometido un teatro Shubert para la obra del dramaturgo Keenan Scott II "Thoughts of a Colored Man".

Todos los teatros de la ciudad cerraron abruptamente el 12 de marzo de 2020, eliminando todos los espectáculos, incluidos 16 que aún estaban programados para abrir.

Algunos espectáculos programados para la primavera de 2020, como un musical sobre Michael Jackson y una reposición de "Plaza Suite" de Neil Simon, protagonizada por Matthew Broderick y Sarah Jessica Parker, llevaron sus producciones a 2021. Pero otros abandonaron sus planes, como "Hangmen" y una reposición de "Who’s Afraid of Virginia Woolf?" De Edward Albee

Mark Kennedy está en http://twitter.com/KennedyTwits