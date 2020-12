El gobernador Murphy declara estado de emergencia en Nueva Jersey

NUEVA JERSEY – El gobernador Phil Murphy indicó que el Estado Jardín entrará en estado de emergencia ante la llegada de una poderosa tormenta invernal que promete dejar sepultada con varias pulgadas de nieve a toda el área triestatal.

La medida entrará en vigor a partir de las 2:00 p.m. del miércoles, dijo Murphy en una conferencia de prensa donde actualizó sobre los preparativos para hacerle frente a este sistema. El estado de emergencia se mantendrá hasta el jueves por la mañana.

Se espera que este fenómeno traiga consigo hasta dos pies de nieve para algunas partes del área metropolitana. La ciudad de Nueva York vería entre 8 y 12 pulgadas, con potentes vientos de hasta 60 millas por hora.

Murphy exhortó a los residentes a quedarse en casa y desocupar las carreteras para que las autoridades pertinentes puedan realizar de forma efectiva las labores de limpieza.

"Si no tienes una buena razón para salir, simplemente no salgas", dijo Murphy. "No tientes al destino".

La tormenta podría causar apagones severos por los fuertes vientos e inundaciones, en especial en las zonas costeras.