El excremento y las aguas residuales podrían ayudar a combatir el COVID-19: Reporte

La basura de una persona (o más exactamente, lo que tiran por el inodoro) podría ser más que el tesoro de otra persona: podría ayudar en la lucha contra el COVID-19.

Un grupo de científicos de la Universidad de Yale está utilizando aguas residuales de plantas de tratamiento y alcantarillado para predecir dónde podrían aparecer nuevos brotes de coronavirus, dando a las comunidades la oportunidad de detenerlos antes de que comiencen.

"El lodo fue idea mía. Había trabajado durante los últimos 10 a 15 años en aguas residuales", dijo el profesor Jordan Peccia, quien forma parte de la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la universidad.

El equipo de científicos está inmerso hasta las rodillas en una "investigación" para analizar el residuo del alcantarillado y buscar concentraciones de coronavirus en el.

"Cualquier cosa que eches por el desagüe de tu casa. Cualquier cosa que se tire por el inodoro, puede ser información", dijo Peccia.

Esa información bastante burda pero muy valiosa puede detectar un brote una semana antes de las pruebas tradicionales.

"El mayor desafío con el coronavirus es que una gran cantidad de infecciones que ocurren en una comunidad no se detectan", dijo el Dr. Albert Ko, de la Escuela de Salud Pública de Yale.

Entonces, ¿cómo encuentran exactamente los investigadores el coronavirus en el lodo?

"Cuando las aguas residuales van a una planta de tratamiento, el primer tipo de proceso es que el material sólido se deposita. Tomamos muestras de ese material sólido", dijo Peccia. "Nos entregan esa muestra, nos la entrega un mensajero, generalmente el mismo día en que se toma la muestra … extraemos el ácido nucleico que contiene para poder amplificarlo y detectar el virus".

Peccia dijo que realizan exactamente la misma prueba que se usa para los hisopos nasales, con una diferencia obvia y repugnante: "Al principio, no estamos limpiando una muestra nasal. Estamos limpiando un lodo bastante desagradable, sucio y maloliente".

El análisis de aguas residuales no es un concepto nuevo, ya que los científicos lo utilizaron con éxito en la lucha contra la poliomielitis hace unos 70 años.

"Pensamos que si podíamos probar y tomar muestras de las aguas residuales, tal como se había hecho anteriormente para la polio, podríamos detectar el virus en las aguas residuales y eso podría ser un indicador epidemiológico útil", dijo Peccia.

El programa de Yale se está utilizando en el camino en Stamford, y lo que se encontró en un tanque en un centro de tratamiento de aguas residuales hace solo unas semanas levantó una bandera roja, lo que permitió al alcalde tomar medidas inmediatas.

"Dije que vamos a hacer una llamada inversa al 911", dijo el alcalde de Stamford, David Martin. "Vamos a llamar a todos en la ciudad de Stamford y decirles que tenemos una señal de advertencia temprana, que tenemos el coronavirus y aún no podemos verlo, pero está llegando, ¡cuidado, está ahí afuera!"

Martin dijo que no hubo un aumento significativo en los casos después de que se notificó a la ciudad, y dijo que podría ser una "prueba positiva de que funcionó, quién lo sabrá". Si bien es posible que no sepa si el enfoque innovador para la prevención de COVID salvó a su ciudad, Martin dijo que se apega al programa de Yale.

"Esos casos asintomáticos, no tenemos forma de ver eso y lo amontonas todo junto y me preguntas qué pienso de esto. Creo que gracias a Dios tengo un sistema de alerta temprana", dijo el alcalde. "No tenemos buenas señales de alerta temprana, por lo que si bien esta es solo otra herramienta, no es solo otra herramienta, está en una clase especial de herramientas que pueden decirnos antes de que veamos lo contrario".

El equipo de Yale está analizando lodos en seis ciudades de Connecticut, ya que vemos un aumento en los casos de coronavirus en la región de los tres estados. La evidencia desarrollada, probada y rastreada en New Haven está siendo utilizada por el estado para ayudar a tomar decisiones.

"El Departamento de Salud del estado saltó inmediatamente sobre esta idea, esta innovación, diciendo que este es el tipo de cosas que necesitamos para proteger a nuestras ciudades de estos brotes antes de que tengamos estos grandes aumentos repentinos", dijo el Dr. Ko.