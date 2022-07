¿Qué tan rápido se reinfecta la variante de COVID BA.5? El Dr. Fauci responde

Lo que debes saber Los casos de COVID están aumentando en todo Estados Unidos una vez más, impulsados ​​en gran parte por las subvariantes BA.5 y BA.4 de Ómicron altamente contagiosas y más resistentes a las vacunas.

Un estudio reciente de la Universidad de Columbia encontró que esas dos subvariantes son 4.2 veces más evasivas de vacunas que su predecesor; esa es probablemente la razón por la cual las tasas de reinfección están aumentando en algunas áreas, dicen los expertos.

Es probable que la inmunidad haya disminuido considerablemente para aquellos que no han sido reforzados en 2022, dice el Dr. Anthony Fauci, y esas protecciones adicionales son fundamentales dado el mayor riesgo de reinfección asociado con la cepa BA.5.

NUEVA YORK - Es probable que hayas escuchado de la última variante de COVID en Nueva York. Y si no, debajo te explicamos sobre la versión BA.5 de Ómicron.

La variante BA.5 surgió por primera vez en Sudáfrica y muchos expertos la consideran la "peor versión" de Ómicron hasta el momento. Ha demostrado ser hasta 4.2 veces más resistente a las vacunas que sus predecesores, BA.2.12.1. , cuya investigación mostró que eludió la eficacia de la vacuna a casi el doble de la tasa de la cepa anterior.

También parece estar relacionada con el riesgo de reinfección, lo que es particularmente problemático en un momento en que los expertos dicen que muchos estadounidenses pueden estar experimentando una disminución de la inmunidad a causa de la vacunación.

La BA.5 es ahora la cepa dominante, tanto en la región de Nueva York de los CDC como a nivel nacional, y se cree que está alimentando el último aumento de casos, lo que un número creciente llama la sexta ola pandémica, en todo el país.

Toda la ciudad de Nueva York está nuevamente en la categoría de alto riesgo de propagación de COVID en la comunidad de los CDC, las tasas de positividad están en los máximos de finales de enero y los cinco condados están una vez más promoviendo máscaras faciales para todos en interiores, independientemente del estado de vacunación. Al mismo tiempo, la Casa Blanca está renovando sus súplicas de precauciones, vacunas y refuerzos contra el COVID, ya que reconoce la amenaza.

Entonces, ¿qué tan amenazante es la variante BA.5? El Dr. Anthony Fauci, el principal médico de enfermedades infecciosas de los Estados Unidos, que dio positivo por COVID por primera vez el mes pasado, hizo rondas de televisión para hablar al respecto. Aquí hay cinco preguntas clave extraídas de sus entrevistas en MSNBC y CNN.

¿Qué tan preocupado está ahora por la variante BA.5 y por qué?

Fauci: Es algo que absolutamente debemos tomar en serio. Tiene una ventaja de transmisión sobre las variantes anteriores que eran dominantes. La variante dominante fue primero BA.1, luego BA.2, luego BA2.12.1, y así sucesivamente. Y luego llegas a BA.4, 5, particularmente BA.5, que claramente tiene una ventaja de transmisión que es una de las razones por las que estamos viendo en varias regiones del país, incluso en, particularmente, el área de Nueva York, Estás empezando a ver que los casos aumentan.

La capacidad de infectar a un individuo aumenta con respecto a las variantes anteriores, y esa es la razón por la que están viendo muchas pruebsa caseras y no los reportes. Entonces, probablemente estemos viendo un número mucho mayor que ese 140,000. Las muertes todavía rondan las 300, pero las hospitalizaciones están aumentando. Esto es algo por lo que no quiere entrar en pánico, pero realmente quiere prestarle atención, porque hay cosas que podemos hacer para mitigar eso.

Todavía no tenemos tanta gente vacunada como necesitamos, solo el 67% de la población, solo la mitad de esos están reforzados. Necesitamos usar las mitigaciones que tenemos disponibles: máscaras donde sea apropiado, vacunar a las personas que no están vacunando y estimular a las personas que están listas y son elegibles para su refuerzo. No lo estamos haciendo en la medida en que deberíamos hacerlo.

¿Qué tan rápido puede volver a infectarse con BA.5?

Fauci: Varía. Por lo general, inmediatamente después de haber sido infectado, en un período de semanas a un mes más o menos, estás bastante protegido debido a la respuesta inmunitaria. Se ha documentado que algunas personas, y son valores atípicos, se infectaron semanas o un mes después de la infección inicial. La mayoría de las veces, la protección dura unos pocos meses. Pero si alguien se infectó hace varios meses, particularmente si se infectó con Ómicron, la protección que se le brinda contra BA.5 se desvanece y disminuye con bastante rapidez durante un período de varios meses.

La inmunidad contra la infección se desvanece bastante rápido y va muy, muy abajo. En lo que hemos tenido suerte es en que la inmunidad contra enfermedades graves que conducen a la hospitalización y, desafortunadamente, a la muerte en algunos casos, tiende a mantenerse razonablemente bien. Pero se está deslizando. Donde estaba hasta 90, 80, luego baja a 70, 75, 65 y 50, entonces realmente estás en una situación en la que realmente necesitas un impulso. Y sabemos que cuando sale seis, siete meses más o menos, ahora estamos en julio, estamos en el séptimo mes del año, la mayoría de las personas que no han recibido un refuerzo este año tienen una inmunidad disminuida.

¿Deberíamos usar máscaras nuevamente en interiores?

Fauci: Los CDC lo dejan muy claro, dependiendo de la densidad de la infección, la dinámica de la infección, en el lugar donde vives. Y verás, si miras el mapa, donde hace solo un par de meses había mucho verde y algo de amarillo, ahora vemos una buena cantidad de naranja, lo que significa que realmente deberías en interiores o un entorno congregado, use máscaras.

Es simplemente lo apropiado para defender, protegerse a sí mismo y a su familia, y a quienes lo rodean, porque podría infectarse y sin darse cuenta, sin ningún síntoma, transmitirlo a alguien quizás en su propio hogar, que es vulnerable, ya sea un anciano persona o alguien con compromiso inmunológico. Y esa es la razón por la cual cuando se encuentra en un área donde la dinámica de infección es alta, debe usar una máscara en un entorno interior congregado.

¿Cuándo podríamos ver un segundo refuerzo COVID aprobado para adultos?

Fauci: Se está considerando de manera muy seria y activa. Estuvimos hablando de esto literalmente todos los días últimamente. Obviamente, esto es algo que es una decisión regulatoria de la FDA. Esas son las personas más calificadas para mirar los datos y tomar una decisión sobre si extenderían o no la regulación para poder dársela a personas menores de 50 años.

Pero puedo decirles que esto es algo que se está discutiendo activamente. No puedo predecir si sucederá o cuándo, pero creo que será dentro de un período de tiempo muy razonable.

¿Qué le diría a los estadounidenses cansados ​​de estos protocolos?

Fauci: Se convierte en reto difícil. No queremos que la gente entre en pánico. No queremos que esto interrumpa sus vidas como lo ha hecho con todos nosotros durante los últimos dos o dos años y medio. Pero debes recordar que todavía estamos lidiando con un problema. Y puedes lidiar con eso sin alterar necesariamente tu estilo de vida, haciendo algunas cosas simples: hacerte la prueba, por ejemplo.

Las pruebas están ampliamente disponibles en este momento. Si vas a una función o tienes a alguien en tu familia que es una persona vulnerable, querrás asegurarte de no exponerte a ellos si te infectas y es posible que no tengas ningún síntoma. Las pruebas son una mitigación importante. Luego sigue la vacunación. El siguiente es el refuerzo de la vacuna. Y si, de hecho, una persona se infecta, si está en un grupo de riesgo, ahora hay terapias muy efectivas ampliamente disponibles.

Lo que quiero decir es que no queremos que la gente entre en pánico y sienta: "Oh, Dios mío, queremos terminar con esto y siguen diciéndonos cosas que tenemos que hacer".

Lo que uno tiene que hacer es relativamente simple, pero el dividendo de eso es extraordinario porque puede evitar infectarse y ciertamente con las vacunas que tenemos, siguen siendo muy efectivas para evitar que progrese a una enfermedad grave si te contagias.

¿Cómo se siente tras recuperarse del COVID? ¿Aprendió algo?

Fauci: De hecho, me siento bien y creo que soy un ejemplo de alguien que, debido a mi edad, cae en una categoría de alto riesgo. Fui vacunado y doblemente reforzado, y estoy relativamente seguro de que si no hubiera estado vacunado y reforzado, podría haber tenido un curso más severo que el que tuve. Tuve suerte, fue relativamente leve. Me he recuperado completamente, gracias a Dios.

Me siento de vuelta a la normalidad, pero no creo que hubiera sido así si no hubiera estado vacunado y reforzado.