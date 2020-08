El Departamento de Salud de NJ revela recomendaciones ante reapertura de escuelas

NUEVA JERSEY — El Departamento de Salud de Nueva Jersey (NJDOH) publicó hoy Recomendaciones de salud pública COVID-19 para departamentos de salud locales en respuesta a la reapertura de las escuelas en el estado.

De acuerdo con las recomendaciones publicadas por el departamento,el NJDOH proporcionará semanalmente información sobre la transmisión del COVID-19 a nivel regional. Mediante la utilización de colores, los usuarios podrán identificar el nivel de riesgo de contracción de virus en sus localidades.

En las categorías que publicaría el departamento, el nivel de riesgo se calificaría como bajo (verde), moderado (amarillo), alto (naranja) y muy alto (rojo). Esta información se publicará en línea en el sitio web del Departamento. El lugar donde una región cae en las categorías de codificación por colores se basa en tres criterios:

Número de casos en la semana pasada.

Porcentaje de positividad la semana pasada.

Vigilancia sindrómica en la semana pasada.

Cuando las regiones se encuentren en la categoría de riesgo muy alto (rojo), se recomendará que implementen el aprendizaje completamente remoto.

El departamento también le recomienda a cada distrito escolar que se limpie y desinfecte las superficies que se tocan con más frecuencia al menos una vez al día. Asegúrese de que estén disponibles suministros adecuados para la higiene de las manos. E la implementación medidas de distanciamiento físico como la reducción de la ocupación, la instalación de particiones y barreras físicas, y la cancelación de grandes reuniones y el requerimiento de coberturas faciales.

“Entendiendo que COVID-19 puede afectar ciertas áreas del estado de manera diferente, el Departamento proporcionará datos de 6 regiones del estado para informar las decisiones locales”, dijo la Comisionada de Salud Judith Persichilli.

Las recomendaciones publicadas el jueves también brindan información sobre la duración de la exclusión escolar, el papel de las pruebas y los pasos a seguir para responder a los estudiantes positivos sospechosos y conocidos en las escuelas y los brotes identificados en las escuelas.

Todo después de que el día anterior, el gobernador Phil Murphy firmó una orden ejecutiva, permitiendole a las distintas escuelas de el estado, reabrir para este otoño.

"Cuando nuestras escuelas abran en septiembre, deben estar listas para brindar de manera segura la educación de alta calidad a todos los estudiantes que es un sello distintivo de Nueva Jersey", dijo Murphy. "Sabemos que el primer día de clases no será como cualquier otro en nuestra historia. Estamos totalmente comprometidos a hacer esto bien".

Según la decisión anunciada por el gobernador, las escuelas de prekínder hasta el grado 12, universidades y otros colegios podrán abrir este otoño con estándares de salud destinados a frenar el virus. A los distritos escolares de Garden State se les permitirá operar virtualmente si no pueden cumplir con los estándares de salud para la instrucción en persona, dijo Murphy.

"Nuestro objetivo no ha cambiado", dijo Murphy. "Nuestro compromiso de cumplir con las condiciones sobre el terreno con flexibilidad no ha cambiado. Nuestro enfoque en proteger a los estudiantes, las familias y los educadores no ha cambiado".