El condado de Westchester exime las tarifas de playa para aliviar costos de la inflación

Los residentes de Westchester tienen ahora un nuevo alivio para sus bolsillos.

Esto debido que a partir del martes 5 de julio no se aplicarán las tarifas para ir a Glen Island Beach, en New Rochelle, de lunes a jueves hasta el primero de septiembre.

Esta es una de las medidas más recientes para aliviar los costos debido a la inflación para los residentes. También aplica para las piscinas del condado de Westchester: Saxon Woods Pool en White Plains y Sprain Ridge y The Brook en Tibbetts en Yonkers.

Croton Point Beach en Croton-on-Hudson está abierta solo los fines de semana, y Willson's Woods en Mount Vernon actualmente es gratis todos los días.

“A medida que los costos continúan aumentando, el condado está tomando medidas para aliviar la carga que enfrentan los residentes. Visitar piscinas y playas durante el verano debería ser una experiencia libre de estrés, y espero que las familias vengan este verano para disfrutar de su tiempo juntas”, dijo el ejecutivo del condado de Westchester, George Latimer.

Se puede acceder a las playas y piscinas en el autobús Bee-Line, que es gratuito este verano, hasta el Día del Trabajo, el lunes 5 de septiembre.

A principios de esta semana, Latimer anunció otras medidas tomadas por el Condado para aliviar la carga que enfrentan las billeteras de los residentes del Condado.

Estas acciones incluyen:

Financiamiento para Feeding Westchester: Aumentar el financiamiento para Feeding Westchester en $700,000, lo que duplica lo que se incluye en el presupuesto de 2022 y cubre el aumento del costo de los alimentos y el combustible.

Aumentar el financiamiento para Feeding Westchester en $700,000, lo que duplica lo que se incluye en el presupuesto de 2022 y cubre el aumento del costo de los alimentos y el combustible. Feeding Westchester experimentó un aumento este año a $0.71 por libra en los alimentos que proporciona, en comparación con $0.60 por libra el año pasado. En general, están viendo un aumento del 18 % año tras año en los costos de los alimentos. Los $700,000 adicionales para Feeding Westchester les permitirán apoyar a 883,838 personas. Además, el paquete de alimentos promedio proporcionado por una despensa de alimentos tiene un valor de aproximadamente $60, lo que le ahorra a una familia $240 por mes.

Estacionamiento gratuito para pasajeros: el condado de Westchester proporcionará estacionamiento gratuito en el estacionamiento para pasajeros de North White Plains y en el estacionamiento del centro del condado del 1 de julio al 31 de agosto.

el condado de Westchester proporcionará estacionamiento gratuito en el estacionamiento para pasajeros de North White Plains y en el estacionamiento del centro del condado del 1 de julio al 31 de agosto. Impuesto sobre las ventas: el condado de Westchester tiene la capacidad de reducir/eliminar el impuesto sobre las ventas de energía residencial trimestralmente. El condado debe adoptar una ley local y notificar al Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York 90 días antes de la implementación. El condado propone eliminar el impuesto sobre las ventas para el trimestre que comienza el 1 de diciembre. Este período de tiempo cubriría el inicio de la temporada de calefacción. La eliminación del impuesto sobre las ventas cubre el combustible para calefacción del hogar, el propano, el gas natural, la electricidad, el carbón y la madera para fines de calefacción residencial. Cubre tanto a los propietarios de viviendas como a las unidades de alquiler. Los inquilinos o propietarios serían elegibles dependiendo de la estructura del uso de calefacción y electricidad de la unidad.

Exámenes de Servicio Civil: El condado no cobrará las tarifas de los exámenes de servicio civil hasta el 31 de diciembre.

Las cuatro piscinas y la playa de Glen Island están abiertas todos los días, de 11 a. m. a 6:30 p. m.; se requiere prueba de residencia. Croton Point Beach está abierta solo los fines de semana y los lunes, 4 de julio y el Día del Trabajo, 5 de septiembre. Las tarifas de estacionamiento en Glen Island y The Brook at Tibbetts aún se aplican durante el tiempo en que no se aplica la tarifa de admisión. Para obtener información adicional, visite parks.westchestergov.com o llame al 914-864-PARK.