El alcalde Adams lanza un nuevo esfuerzo de comunicación para llegar a los neoyorquinos

NUEVA YORK -- El alcalde Adams continúa presionando para que se hagan más cosas en los cinco condados, y ahora quiere contárselo todo él mismo.

El lunes, el alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams, anunció una nueva iniciativa para comunicarse directamente con los neoyorquinos sobre las actualizaciones de la administración y los servicios que la administración ha desbloqueado para los residentes de la ciudad.

Aquellos que se registren recibirán comunicaciones digitales directamente del alcalde Adams con información sobre nuevas iniciativas y políticas, eventos locales y más.

“Si estamos lanzando un nuevo programa que interesa a los neoyorquinos, que puede poner dinero en los bolsillos o mejorar la calidad de vida, me aseguraré de que los neoyorquinos se enteren directamente”, dijo el alcalde Adams. “Hemos logrado mucho en nuestro primer año, desde expandir el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo hasta hacer que el cuidado infantil de calidad sea asequible para todos los neoyorquinos y más. Pero ninguno de esos logros significa nada si los neoyorquinos no los conocen y no los están usando. Eso cambia ahora”.

La administración de Adams estableció una serie de prioridades clave para 2023, incluida la garantía de que los neoyorquinos puedan acceder a los servicios que la administración aseguró para ellos en 2022.

Una lista selecta de algunas de las victorias de la administración en 2022 para los neoyorquinos está disponible en línea.

La iniciativa anunciada hoy enviará información sobre iniciativas como el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo y más directamente en las bandejas de entrada de los neoyorquinos, asegurándose de que todos los residentes elegibles de la ciudad puedan aprovecharlas.

“El anuncio de hoy [lunes] es otro ejemplo más de cómo el alcalde Adams aprovecha el poder de la tecnología para hacer que la ciudad funcione mejor para los neoyorquinos”, dijo Jonathan Salomons, director ejecutivo de la Oficina de Innovación y Mercados Emergentes del alcalde. “Usaremos todas las herramientas a nuestra disposición para brindarles a los neoyorquinos la información que necesitan sobre los servicios que merecen”.

El registro para actualizaciones de la oficina del alcalde está abierto aquí.