El 87 % de los condados de Nueva York, incluida la ciudad, en alto riesgo de COVID-19; casos diarios superan los 11,000

NUEVA YORK - Los CDC ahora consideran que 54 de los 62 condados de Nueva York tienen un alto riesgo de propagación comunitaria de COVID-19. Ese número se ha más que duplicado en las últimas tres semanas.

Al meno el estado de Nueva York no terminó perdiendo su estado verde por completo en la última actualización del nivel de riesgo comunitario de COVID de los CDC, a pesar de superar los 11,000 casos nuevos en un día el jueves por primera vez desde enero.

Pero toda la ciudad de Nueva York se volvió naranja, lo que refleja el escenario de mayor amenaza de los tres niveles de la agencia federal de salud.

El Bronx había sido el único condado de los 62 del estado de Nueva York que permaneció en la categoría de bajo riesgo durante gran parte de esta semana, un indicador de la fuerza con la que la subvariante omicron BA.2.12.1 altamente contagiosa parece haber invadido el estado.

En la actualización más reciente de los CDC, que se calculó el jueves, solo el condado de Orange, en la región de Mid-Hudson del estado, permanece en verde. No está claro si eso durará: el promedio móvil de casos del condado ha estado aumentando diariamente desde mediados de abril, aparte de una pequeña falla esta semana. Todavía está en un máximo de principios de febrero.

Más del 87% de los condados de Nueva York (54 de 62) ahora están sombreados en naranja, lo que representa un alto riesgo de propagación comunitaria, en el mapa de los CDC. Esa designación de color se aplica a los condados donde tanto los casos nuevos como las tasas de hospitalización han alcanzado un cierto umbral (200 y 10 casos nuevos y admisiones, respectivamente).

Esos 54 condados representan el 18% de los 297 en todo Estados Unidos que los CDC ahora colocan en la misma categoría. La cantidad de condados estadounidenses de alto riesgo se ha más que quintuplicado desde la primera semana de mayo, cuando solo 56 cumplieron con el estándar de los CDC.

A fines de abril, eran 40. Nueva York representaba más de la mitad de esos condados de alto riesgo en ese momento. Pero entonces, eran solo 23 condados. Es más del doble desde entonces.

La agencia federal de salud dio a conocer su nuevo sistema basado en la comunidad a principios de este año como parte de un giro general de la administración Biden de un enfoque de crisis de COVID a uno más endémico. La ciudad de Nueva York, que hizo la transición a un estado de alerta máxima de COVID a principios de esta semana en medio del aumento de las tasas de casos y hospitalizaciones, se adhiere a ese sistema.

Aunque el nivel de alerta ahora se considera alto, no se están implementando nuevos mandatos de COVID en este momento. En cambio, la ciudad recomienda que todas las personas usen máscaras en interiores y en otros entornos concurridos, como es la guía de los CDC, mientras continúa enfatizando la importancia de las pruebas regulares y otras medidas de protección.

Los colores cambiantes en el mapa de los CDC reflejan localmente una imagen nacional en la que los funcionarios de todos los niveles del gobierno enfatizan, pero no exigen, el protocolo central del virus con un renovado sentido de urgencia que no se había visto desde el aumento inicial de omicron hace meses.

Hace dos días, los funcionarios federales advirtieron que el aumento de las tasas de casos podría intensificarse aún más en los próximos meses, ya que instaron a los líderes electos en las áreas particularmente afectadas a considerar la posibilidad de volver a pedir el uso de máscaras en interiores entre todas las personas, vacunadas o no.

Los funcionarios de salud de la ciudad de Nueva York emitieron un aviso de máscara actualizado esta semana, incluso antes de anunciar el nivel de alerta mejorado. La recomendación es clara: use una máscara en el interior, ya sea que esté vacunado o no. Aunque no es un requisito.

Y la expectativa es que no será necesario. Si bien la transmisibilidad inherente de la última cepa de COVID para establecer el dominio parece clara, los funcionarios dicen que los mismos esfuerzos que ayudaron a combatir la pandemia en cada etapa funcionarán ahora.

"Ahora es el momento de duplicar la protección de nosotros mismos y de los demás tomando decisiones que puedan evitar que nuestros amigos, vecinos, parientes y compañeros de trabajo se enfermen", dijo el comisionado de Salud de la Ciudad de Nueva York, el Dr. Ashwin Vasan, al anunciar la transición al estado de alerta máxima anteriormente. esta semana. “Como ciudad, tenemos las herramientas para mitigar el impacto de esta ola, incluida la distribución de pruebas, máscaras y promoción de tratamientos”.

"Volver a un riesgo bajo depende de que todos hagan su parte y si seguimos la guía, nuestros pronósticos anticipan que el pico de esta ola no durará mucho. Lo que hagamos ahora puede marcar la diferencia", agregó Vasan.