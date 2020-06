Concejal de Paterson busca invalidar las elecciones, acusa oponente de robar votos

Lo que debes saber Una elección plagada de reclamos de fraude electoral ya bajo múltiples investigaciones ha sido impugnada formalmente por el concejal titular que perdió su escaño.

NUEVA JERSEY-- Una elección plagada de reclamos de fraude electoral ya bajo múltiples investigaciones ha sido impugnada formalmente por el concejal que perdió su escaño.

El concejal Bill McKoy presentó el domingo una moción formal de la corte para impugnar las elecciones para el tercer distrito de la ciudad. McCoy le sigue al concejal electo Alex Méndez por 240 votos después de un recuento.

McKoy busca que se anulen los resultados electorales y quiere tener una nueva elección. En la moción, el abogado de McKoy argumenta que Méndez trató de robar las elecciones.

"En solo unas pocas semanas con recursos limitados, descubrimos un problema profundo y sistémico con la forma en que se llevaron a cabo estas elecciones, aparentemente en todos los niveles. Sin embargo, estamos más preocupados con lo que parece ser un esfuerzo concertado para robar estas elecciones a través de un programa masivo de fraude electoral", dijo en un comunicado Scott Salmon, abogado de McKoy.

La moción alega que la campaña de Méndez usó al menos un individuo para robar boletas de los buzones. Esa persona, YaYa Luis Méndez, ya confesó a la Oficina del Fiscal General de Nueva Jersey, dice McKoy en la moción.

Un portavoz de la campaña de Méndez "no tiene idea de quién es la persona en la queja" que McKoy y su abogado afirman que trabajó para la campaña.

La moción también afirma que la campaña de Méndez robó papeletas durante varios años para construir una base de datos de firmas de votantes.

"Además, con más información y creencia, la campaña de Méndez obtiene copias del registro de votantes y los formularios de solicitud para obtener firmas, así como también haciendo copias de las peticiones de candidatos con las firmas de los votantes a través de sus múltiples candidaturas para el cargo desde 2012", la moción dice.

Esta estrategia, según la moción, permite que la campaña de Méndez robe papeletas incompletas, las complete a favor del candidato y las envíe por correo a la oficina electoral. El abogado de McKoy dice que la práctica hace imposible saber cuántas papeletas fueron robadas.

La campaña del concejal electo Méndez desestimó las afirmaciones hechas por McKoy y su abogado. El portavoz de su campaña proporcionó la siguiente declaración a nuestra cadena hermana News 4, primero compartida con la periódico Paterson Times.

Electores que no votaron dicen que en los registros aparecen como si hubieran ejercido el sufragio.

“No estábamos involucrados. Ni siquiera sé de qué está hablando", dijo Méndez sobre las acusaciones de McKoy. "Es un mal perdedor. Perdieron a lo grande. No he visto su demanda. No estoy prestando atención a eso".

"Este es solo otro intento artificial de cambiar la narrativa del saliente concejal Bill McKoy y el alcalde Sayegh", dijo la campaña de Méndez.

La Junta Electoral anunció previamente que se dejarían de lado unos 800 votos y no se contarían en medio de los cargos que se encontraron agrupados en los buzones en Paterson, así como en un buzón en la cercana municipalidad de Haledon.

"El hecho de que el 25% de los residentes del tercer distrito electoral de Paterson estuvieran privados de sus derechos es inaceptable", dijo McKoy. "La voz de cada votante de Paterson debe ser escuchada para garantizar un proceso electoral justo y abierto".

Por separado, Méndez ha alegado a través de su abogado que el personal de la policía fue utilizado para "vigilar a los candidatos que no eran apoyados por el alcalde Sayegh" antes del día de las elecciones.

Una fuente familiarizada con la investigación dijo que a los agentes de policía de Paterson que hablan español se les pidió que ayudaran con las traducciones para los investigadores de la oficina del Fiscal General del Estado que están investigando las acusaciones de fraude electoral.

McKoy llamó a la carta de queja de Méndez "absurda".

"Que la persona en el centro de un caso de fraude electoral tendría la irritación incondicional de invitar al Fiscal de los Estados Unidos y al FBI a investigar, a pesar de que ya sabe que están comprometidos actualmente … Espero que el FBI y el Fiscal de los Estados Unidos se lleven ese desafío”, dijo McKoy.