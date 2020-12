Dos pasajeros abren puerta de avión a la fuerza y huyen por tobogán de emergencia antes del despegue

Lo que debes saber Dos pasajeros a bordo de un vuelo de Delta que partía del aeropuerto LaGuardia abrieron la puerta de la cabina del avión y bajaron por el tobogán de emergencia mientras aún estaban en la pista, confirmó un portavoz de la aerolínea.

La pareja viajaba en el vuelo 462 a Atlanta el lunes por la noche cuando salieron del avión mientras se movía en la pista, dijo el portavoz de Delta.

El evento obligó al avión a regresar a la puerta, donde los otros pasajeros a bordo se bajaron (esta vez, de la manera normal) y fueron puestos en otros vuelos.

NUEVA YORK -- Dos pasajeros a bordo de un vuelo de Delta que partía del aeropuerto LaGuardia abrieron la puerta de la cabina del avión y bajaron por el tobogán de emergencia mientras aún estaban en la pista, confirmó un portavoz de la aerolínea.

La pareja viajaba en el vuelo 462 a Atlanta el lunes por la noche cuando salieron del avión mientras se movía en la pista, dijo el portavoz de Delta.

Los testigos informaron haber visto a un hombre agitado que viajaba con la mujer abrir a la fuerza la puerta de la cabina y saltar utilizando el tobogán de emergencia que llega la pista. La mujer lo siguió rápidamente.

El pasajero Brian Plummer le dijo al periódico The New York Times que antes de salir, la pareja cambió de asiento varias veces en un vuelo que no estaba lleno. El hombre finalmente se puso de pie e ignoró la orden de un asistente de vuelo de tomar asiento para el despegue, dijo Plummer.

El hombre le dijo al asistente de vuelo que no podía quedarse quieto debido a su trastorno de estrés postraumático, agregó Plummer.

El evento obligó al avión a regresar a la puerta, donde los otros pasajeros a bordo se bajaron (esta vez, de la manera normal) y fueron puestos en otros vuelos.

Posteriormente, los técnicos de mantenimiento evaluaron el Airbus A321, que estaba programado para volver a funcionar más tarde esa noche. La información sobre posibles cargos para los pasajeros no estuvo disponible de inmediato.

El incidente recuerda levemente al caso de 2010 de Steven Slater, un asistente de vuelo de JetBlue que activó un paracaídas durante una rabieta en un avión que aterrizaba en el aeropuerto Kennedy. Entró en el sistema de megafonía, maldijo a un pasajero que, según él, lo trató con rudeza, agarró una cerveza y se deslizó hacia la pista.

Slater fue sentenciado a un año de libertad condicional después de completar un programa de tratamiento ordenado por la corte.