Dos jóvenes mueren ahogados en NJ; niño de 2 años es extraído en estado grave de una piscina en NY

NUEVA JERSEY - Dos personas se ahogaron en un lago de Nueva Jersey el martes por la noche, casi al mismo tiempo que un niño pequeño fue extraído de una piscina casera en Long Island, evetons trágicos que nos recuerdan sobre los peligros que acechan a los niños (y adultos) que buscan darse un chapuzón este verano.

En Nueva Jersey, los funcionarios del condado de Morris dijeron que el personal del Servicio de Emergencias Médicas (EMS) estaba en el estacionamiento de Mine Hill Beach a lo largo de Green Road después de las 5 p.m., cuando un grupo les dijo que dos personas se metieron al agua y nunca salieron.

Los paramédicos se pusieron en contacto con otros socorristas del área e inmediatamente realizaron una búsqueda, que resultó inútil de los jóvenes desaparecidos, dijeron las autoridades.

EMS y la policía de Wharton, Roxbury y Randolph realizaron una búsqueda exhaustiva en el lago donde los dos fueron vistos por última vez, pero dijeron que era complicado debido a la vegetación enredada bajo el agua. Después de horas de búsqueda, uno de los cuerpos fue encontrado.

El segundo cuerpo fue recuperado poco después.

La policía dijo en la madrugada del miércoles que las víctimas eran hispanos, de 17 y 22 años. Sus nombres no fueron revelados de inmediato.

También durante la noche, justo antes de las 6:30 p. m., un niño de 2 años en Long Island fue sacado del agua de una piscina en un patio trasero en otro susto de ahogamiento.

La cinta amarilla bloqueó el área residencial alrededor de Barbara Drive en Centereach, cuando el niño pequeño se hundió en la piscina de una casa. No está claro cuánto tiempo estuvo el niño en el agua.

El niño, cuyos familiares son dueños de la casa donde se encuentra la piscina, no respiraba y fue llevado al Hospital Universitario Stony Brook. Se dijo que estaba en estado grave el miércoles por la mañana, según una actualización de la policía del condado de Suffolk.

Los últimos ahogamientos y riesgos de ahogamientos se producen después de varios casos similares en el área triestatal ocurridos desde la semana pasada y teniendo en cuenta que la temporada de verano aún no ha comenzado oficialmente. De los cinco ahogamientos anteriores, cuatro de las víctimas han sido adolescentes.

A unas 50 millas al oeste de Centereach, se llevaron a cabo los servicios funerarios para la víctima de ahogamiento Daniel Persaud. El niño de 13 años y su amigo Ryan Wong fueron arrastrados por un banco de arena el viernes por la tarde y arrastrados por las fuertes corrientes de Jamaica Bay.

Los devastados padres, parientes y amigos de Persaud lanzaron globos al cielo de la tarde, llorando al joven que murió mientras intentaba divertirse a principios de verano con sus amigos.

También el martes, se encontró el cuerpo de una mujer de 59 años después de que desapareciera el lunes por la noche cuando se metió al agua en Island Beach State Park en el condado de Ocean.

Los policías dicen que un hombre les dijo que su esposa se tiró al océano alrededor de las 8 p.m. el lunes y no volvió. Su cuerpo fue encontrado alrededor de las 11 a.m. del martes. Su identidad aún no ha sido revelada.

A principios de junio, dos hermanos en Nueva Jersey se ahogaron en una piscina durante un evento comunitario de natación en una escuela, a pesar de que había tres socorristas de turno. Los hermanos Chu Ming Zheng, de 19 años, y Jack Jiang, de 16, murieron después de que un funcionario escolar dijera que estaban en una piscina separada dentro de una escuela de Bayonne , no en la que estaban vigilando los socorristas.

La Cruz Roja Estadounidense brinda los siguientes consejos tanto a los que van a nadar como para los encargados de vigilar a los que están en el agua:

Proporcione supervisión constante para niños y personas que no saben nadar.

Aprenda a nadar: no está claro si todas las víctimas en los últimos días sabían nadar y qué tan bien

Busca salvavidas

Nadar con un amigo que se quede cerca

Para nadadores sin experiencia, use un chaleco salvavidas

Aprende RCP

Algunos de los consejos no habrían hecho una diferencia para algunas de las víctimas recientes de ahogamiento de los tres estados, pero los expertos esperan que los consejos puedan ayudar a salvar vidas a medida que se calienta el verano.

Las ciudades y pueblos de todo el condado temen que no haya suficientes vigilantes en las playas y piscinas, ya que muchos municipios han tenido problemas para contratar suficientes salvavidas. Los bloqueos de COVID también retrasaron algunos cursos de capacitación, pero incluso aquellos que están capacitados buscan trabajos mejor pagados.