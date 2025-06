¿Dónde puedo votar para las elecciones primarias en la Ciudad de Nueva York?

NUEVA YORK -- Las elecciones primarias en la Ciudad de Nueva York para elegir el candidato demócrata nominado para la alcaldía y otras contiendas son este martes 24 de junio. Las elecciones generales están programadas para el 4 de noviembre.

Los neoyorquinos saldrán a las urnas para votar entre 11 candidatos demócratas compitiendo por la alcaldía en las primarias de 2025. El exgobernador Andrew Cuomo, el asambleísta estatal Zohran Mamdani, el contralor de la Ciudad de Nueva York Brad Lander y la presidenta del Concejo Municipal Adrienne Adams encabezan la lista según la mayoría de las encuestas.

Además de la contienda por la alcaldía, que se mantiene bajo un gran escrutinio, en la Ciudad de Nueva York se eligen el defensor del pueblo, el contralor, el presidente del distrito y el fiscal de distrito de Manhattan. Todos los escaños del concejo municipal también están en la boleta.

A continuación te cómo saber dónde puedes votar

¿Cuándo abren las urnas para votar durante las elecciones primaras de NYC?

El día de las elecciones es el martes 24 de junio de 2025. Las urnas están abiertas de 6 a. m. a 9 p. m.

¿Cómo sé dónde puedo encontrar mi sitio de votación?

Puedes visitar este sitio web.

También puede visitar esta página.

¿Cuáles son los candidatos de las elecciones primarias de NYC?

Entre las carreras para las primarias está la de la Alcaldía de la Ciudad de Nueva York. Los 11 candidatos para el partido demócrata son:

Puedes leer más sobre ellos aquí.

Además de la contienda por la alcaldía, que se mantiene bajo un gran escrutinio, en la Ciudad de Nueva York se eligen el defensor del pueblo entre los candidatos Jumaane D. Williams, Jenifer Rajkumar.

El actual defensor del pueblo Jumaane Williams y la asambleísta estatal de Nueva York Jenifer Rajkumar se enfrentarán en el debate final de la temporada de primarias.

Asimismo, votarán por el contralor, el presidente del distrito y el fiscal de distrito de Manhattan. Todos los escaños del concejo municipal también están en la boleta.

Para ver la lista de todos los candidatos ir aquí.

También aquí.

¿Qué necesito cuando voy a votar?

La Ley de Ayuda a América a Votar (HAVA), promulgada en 2002, exige que quienes votan por primera vez proporcionen una identificación adicional, ya sea en la solicitud de registro electoral o junto con ella, por ejemplo, el número de licencia de conducir, el número de identificación de otra persona o los últimos cuatro dígitos de su número de Seguro Social.

Si no proporciona su número de licencia de conducir o los últimos cuatro dígitos de su número de Seguro Social al enviar su formulario de registro por correo, puede incluir una copia de cualquiera de los siguientes documentos con su solicitud: identificación con foto vigente y válida; factura de servicios públicos vigente; extracto bancario; cheque o nómina del gobierno; documento oficial que muestre su nombre y dirección. Si el votante no ha proporcionado ninguna de las formas de identificación aceptables al momento de votar en una elección, no podrá votar en el escáner del centro de votación, pero podrá votar mediante una papeleta de declaración jurada. No se le negará el derecho a votar.

¿Cómo funciona la votación por orden de preferencia?

El voto por orden de preferencia es relativamente nuevo en la ciudad. En 2019 se aprobó una medida electoral que lo permite en ciertas elecciones. Las primeras elecciones en la Ciudad de Nueva York donde los votantes pudieron clasificar a los candidatos por orden de preferencia se celebraron en 2021.

Con el sistema de preferencia por orden de preferencia, los votantes pueden clasificar hasta cinco candidatos que se postulan para el mismo cargo, desde su primera opción hasta su quinta. Los votantes aún pueden elegir solo una persona para votar o clasificar a menos de cinco.

En su papeleta, marque el círculo junto a su candidato de primera opción debajo de la columna 1, marque el círculo junto a su candidato de segunda opción debajo de la columna 2, y así sucesivamente, hasta que haya clasificado sus opciones.

Clasificar a otros candidatos no perjudica a su candidato de primera opción.

Para votar por un candidato en blanco, escriba el nombre del candidato en la línea correspondiente y rellene el óvalo que corresponda al orden en que desea clasificarlo.

No otorgue la misma clasificación a varios candidatos. Si, por ejemplo, clasifica a dos como su número uno, su voto no se contabilizará. Tampoco clasifique a un candidato varias veces. Solo se contabilizará el que tenga la primera posición.

Aquí te explicamos cómo funciona.

¿Dónde puedo encontrar más información?

Visita este sitio web: https://vote.nyc/.