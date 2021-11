¿Dónde está Jashyah Moore? Lo último sobre la misteriosa desaparición de jovencita en NJ

Lo que debes saber La Fiscalía del Condado de Essex de Nueva Jersey que recientemente se hizo cargo de la investigación de la desaparición de Jashyah Moore, de 14 años, se negaron el miércoles a responder ciertas preguntas sobre su caso, pero dijeron: "Todo está sobre la mesa".

NUEVA JERSEY -- La Fiscalía del Condado de Essex de Nueva Jersey que recientemente se hizo cargo de la investigación de la desaparición de Jashyah Moore, de 14 años, se negaron el miércoles a responder ciertas preguntas sobre su caso, pero dijeron: "Todo está sobre la mesa".

El fiscal interino del condado de Essex, Theodore Stephens III, hizo el comentario cuando se le preguntó si los investigadores creían si la niña de East Orange había sido secuestrada o se había escapado. Jashyah Moore, un estudiante de primer año de secundaria, desapareció el 14 de octubre después de salir a recoger algunos comestibles de una tienda de delicatessen local, dijeron las autoridades.

Cincuenta investigadores se han desplegado por el vecindario para seguir los pasos de la niña desaparecida, revisar los registros de teléfonos celulares de la familia, hablar con posibles testigos y buscar evidencia en video que pueda explicar lo que sucedió. Sin embargo, los manifestantes que se reunieron cerca de esa tienda de delicatessen esta semana dicen que se debe de hacer más.

La madre de Jashyah, Jamie Moore, se mantuvo firme en su compromiso de encontrar a su hija durante una búsqueda comunitaria el martes por la noche donde, armada con linternas y volantes, la madre desesperada le dijo en voz alta a su hija desaparecida: "Te amo. Te amo. Si tú ves esto, te estoy buscando, si tengo que hacerlo, moriré yo misma para encontrarte".

Jamie Moore dice que no ha podido dormir ni comer bien en semanas, y aunque los investigadores han dicho que reportó a su hija como una posible fugitiva la noche en que desapareció, la madre ahora insiste en que probablemente no fue el caso.

"Jashyah es una chica inteligente, no se quedaría afuera, no saldría ni se iría con nadie. Siento que alguien la tiene en contra de su voluntad. Por eso no me ha llamado", dijo.

La madre desesperado también compartió un mensaje por si alguien tiene a su hija secuestrada.

"No tienes que decirnos quién eres, simplemente no lastimes a mi bebé. Déjala, déjala en la estación de policía"," dijo.

El investigador jefe de la Oficina del Fiscal del Condado de Essex dijo el miércoles que los funcionarios han estado revisando el video de vigilancia, pero aún no lo han publicado. La policía que había estado dirigiendo la investigación hasta este momento dijo que los agentes había obtenido vigilancia desde Poppie's Deli en Central Avenue, donde Jashyah Moore fue vista por última vez alrededor de las 10 a.m. el 14 de octubre, según la fiscalía. Entró con un "hombre mayor" que pagó por sus artículos.

Los dos no se fueron juntos, y la policía ha dicho que el hombre del video ha cooperado plenamente con los investigadores. Aún así, Jamie Moore dice que sospecha.

Algunos de los que se unieron a los recientes esfuerzos de búsqueda dicen que están molestos por lo que perciben como un doble estándar en la exposición dada a la desaparición del adolescente de Nueva Jersey en comparación con la que se le dio a Gabby Petito de Long Island.

"También queremos esa exposición para nuestros bebés que están desaparecidos en nuestras comunidades. No lo entendemos", dijo la voluntaria de búsqueda Yolanda Johnson.

Stephens ha dicho que su oficina reconoce que el caso de Petito era un caso de alto perfil que estaba constantemente en las noticias, y que arrojó "resultados e información". Él y la familia de Moore están desesperados por lo mismo.

"Este caso clama y exige nuestra atención", dijo Stephens sobre Jashyah Moore. "Nuestra sociedad no puede ignorar el hecho de que una niña de 14 años … desaparecería sin dejar rastro en un día soleado en una calle central".

También se dice que el FBI estaba involucrado en la búsqueda de Jashyah Moore, quien se describe como de aproximadamente 5 pies y 5 pulgadas de alto y pesa alrededor de 135 libras, según su madre. Fue vista por última vez con pantalones caqui y una chaqueta negra.

Las autoridades aún tienen que identificar a los sospechosos de su desaparición, al menos públicamente, pero se ofrece una recompensa de hasta $20,000 por ayudar a encontrarla. Cualquier persona que tenga información debe comunicarse con la Oficina del Fiscal del Condado de Essex al 1-877-TIPS-4EC (1-877-847-7432) o al 973266-5041. Las llamadas se mantendrán confidenciales.

Se espera que se lleve a cabo un servicio de oración el viernes frente al Ayuntamiento a las 5:30 p.m. mientras continúa la búsqueda de la adolescente.