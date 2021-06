Donaciones políticas llevan a Stonewall Inn a prohibir algunas cervezas

NUEVA YORK - Los propietarios de Stonewall Inn señalaron que no servirán ciertas cervezas en el famoso bar LGBT durante el fin de semana del Orgullo para protestar por las contribuciones políticas del fabricante Anheuser-Busch a algunos políticos que han apoyado la legislación contra la comunidad LGBT.

Los copropietarios Stacy Lentz y Kurt Kelly dijeron que instituirían la prohibición el viernes en apoyo de la campaña "Keep Your Pride", un esfuerzo lanzado recientemente que destaca a cinco empresas que, según dice, anuncian su apoyo durante el Pride, pero que también han hecho contribuciones a la lucha contra legisladores que no apoyan a la comunidad LGBT.

La campaña, un proyecto de Corporate Accountability Action, utilizó datos recopilados del Instituto Nacional sobre Dinero en Política para mostrar que Anheuser-Busch contribuyó con más de $ 35,000 a 29 legisladores que describió como en contra de la comunidad LGBT entre 2015 y 2020.

“Simplemente sentimos que Stonewall tiene la plataforma, el poder para hacer esto, era importante ponerse de pie”, dijo Lentz. “Realmente solo queremos que Anheuser-Busch deje de donar a legisladores que están tratando de legalizar la discriminación”.

En un comunicado, Anheuser-Busch dijo: "Apoyamos a los candidatos para cargos públicos cuyas posiciones políticas y objetivos apoyan las inversiones en nuestras comunidades, la creación de empleo y el crecimiento de la industria".

La declaración continuó: "Junto con nuestras marcas, tenemos un papel claro que desempeñar para lograr un cambio real y crear un mundo inclusivo y equitativo en el que nos apreciamos y celebramos unos a otros".

Fue en una encarnación anterior del Stonewall Inn en junio de 1969 cuando los clientes del bar se pelearon con la policía que había venido para llevar a cabo una redada, que galvanizó el activismo por los derechos de los homosexuales en todo el país y el mundo.