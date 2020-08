Documentos internos de la USPS muestran “crecientes retrasos” según representante

Los documentos recién publicados pintan una imagen alarmante del desempeño de las entregas dentro del Servicio Postal de los Estados Unidos, una que muestra que las demoras en todo el país son mucho peores de lo que la agencia ha admitido, dijo el sábado la representante de Nueva York Carolyn Maloney.

La presidenta del Comité de Supervisión y Reforma dio a conocer los documentos el mismo día que la Cámara volvió a reunirse para aprobar un proyecto de ley que estipula que el USPS proporcionará ayuda de emergencia y evitará nuevos recortes hasta fin de año.

"Después de ser confrontado el viernes con informes de primera mano de retrasos en todo el país, el Director General de Correos finalmente reconoció una 'caída' en el servicio, pero nunca ha revelado públicamente el alcance de los alarmantes retrasos a nivel nacional causados por sus acciones y descritos en estos nuevos documentos ", dijo Maloney en un comunicado. "Para aquellos que todavía afirman que 'no hay retrasos' y que estos informes son solo 'teorías de conspiración', espero que estos nuevos datos hagan que reconsideren su posición y apoyen nuestra legislación actual".

Han llegado informes de todo Estados Unidos sobre la desconexión de las máquinas de clasificación y el traslado y eliminación de los icónicos buzones de correo azules del servicio, junto con muchos otros cambios operativos que, según algunos, están destinados a sabotear las próximas elecciones.

Las medidas se consideran una forma de restringir el acceso a la votación por correo, que muchos votantes han buscado a medida que la pandemia de coronavirus continúa en todo el país.

El director general de correos Luis DeJoy ha cuestionado los argumentos. A principios de esta semana, anunció que detendría los retrocesos hasta después de las elecciones de noviembre, en las que se espera que haya un número récord de boletas por correo debido a los temores de votar en persona durante la pandemia.

"Somos totalmente capaces y estamos comprometidos a entregar las boletas de manera segura y puntual", dijo DeJoy.

Se dice que los documentos publicados el sábado son parte de un "PMG Briefing", una presentación preparada directamente para el Director General de Correos la semana pasada. Según el informe interno, el Servicio Postal ha registrado caídas significativas en las entregas a tiempo desde principios de julio, pero se había mantenido estable durante varios meses antes.

Maloney dice que DeJoy no admitió "demoras y reducciones radicales en el servicio causadas por sus acciones y detalladas en estos nuevos documentos". Ella dice que los documentos contradicen a los representantes del otro lado del pasillo que afirmaron que "no hubo retrasos" en la entrega del correo y "no hay datos" para probar que los retrasos fueron reales.

Los trabajadores postales y simpatizantes de todo Estados Unidos realizaron manifestaciones el sábado para exigir que los recientes retrocesos en el servicio postal se detengan y reviertan antes de las próximas elecciones presidenciales.

Aunque la legislación fue aprobada por la Cámara, no se espera que pase por el Senado controlado por los republicanos. El presidente Donald Trump, quien ha enfrentado críticas por las decisiones del Director General de Correos, ya prometió vetar la legislación si llega a su escritorio.

Mientras tanto, el Servicio Postal lanzó un nuevo sitio web de correo electoral para ayudar a los votantes a maniobrar con la votación por correo en las elecciones generales de noviembre.