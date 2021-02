Distrito escolar de NJ cancela el aprendizaje en persona; maestros renuentes a retornar a las aulas

Lo que debes saber La Asociación de Educación de South Orange y Maplewood y el distrito escolar llegaron previamente a un acuerdo para que regresaran más estudiantes, pero el sindicato se retiró por completo del acuerdo el lunes por la noche

El sindicato dijo en su anuncio que sus maestros enseñarán solo virtualmente hasta al menos el 15 de marzo y pidió al distrito escolar que cumpla con su acuerdo anterior para hacer cumplir estrictamente los protocolos de seguridad

Según los datos recibidos el jueves del departamento de salud, el distrito dijo que solo ha habido 35 casos confirmados de COVID-19, todos los cuales fueron contraídos fuera de la escuela

NUEVA JERSEY - Los padres y estudiantes de un distrito escolar de Nueva Jersey tuvieron que cambiar sus planes repentinamente después de que las escuelas anunciaron que cancelarán el aprendizaje en persona.

La Asociación de Educación de South Orange y Maplewood (SOMEA, por sus siglas en inglés) y el distrito escolar llegaron previamente a un acuerdo para que los estudiantes adicionales regresen al aprendizaje híbrido, pero el sindicato se retiró por completo del acuerdo el lunes por la noche y dijo que ninguno de sus maestros enseñará en los edificios escolares el martes. En respuesta, el distrito dijo que todos los estudiantes tendrán que volver al aprendizaje totalmente virtual "indefinidamente".

"Estamos decepcionados de que nuestro plan de reapertura gradual se haya interrumpido nuevamente. Como nos faltará el personal docente necesario para el personal de los edificios, el Distrito reanudará la instrucción solo virtual indefinidamente en espera de la discusión con los representantes de SOMEA y la consulta con nuestro asesor laboral en cuanto a las soluciones que facilitará la reanudación de nuestro plan híbrido de reapertura ", dijo el distrito a los padres.

El anuncio también se produjo pocas horas después de que el distrito retrasó la siguiente fase de calificaciones adicionales que regresan al 19 de abril debido a los "desafíos que presentan los meses de invierno para nuestros edificios".

Los estudiantes de los grados K-2, 6 y 9 fueron los únicos que regresaron a las clases presenciales el 19 de enero en dos grupos que van dos días a la semana cada uno. Ahora tendrán que quedarse en casa nuevamente.

"No sé qué pensar. Me sorprendió hoy cuando salió esto más tarde porque el distrito acababa de anunciar a las 4 en punto o algo así esta tarde que la próxima fase aún no está sucediendo para los niños mayores", dijo a nuestra cadena hermana NBC, Kendra Kessler, madre de dos. "Unas horas más tarde para ser sorprendidos por esto. Acabábamos de empacar su mochila, listos para ir a la escuela mañana y luego vino esto".

El sindicato dijo en su anuncio que sus maestros enseñarán solo virtualmente hasta al menos el 15 de marzo y pidió al distrito escolar que cumpla con su acuerdo anterior para hacer cumplir estrictamente los protocolos de seguridad.

El Distrito Escolar de South Orange-Maplewood, los maestros y los padres han estado en desacuerdo durante meses sobre la seguridad de regresar a los edificios escolares, y los maestros afirman que el distrito ha fallado repetidamente en corregir las violaciones de seguridad y salud.

SOMEA dice que el distrito ignoró intencionalmente los requisitos de seguridad desde el principio, alegando que las escuelas no lograron mantener las temperaturas de los salones por encima de los niveles requeridos. El sindicato dijo que los administradores de edificios cierran las ventanas para evitar lecturas precisas de la temperatura ambiente durante su recorrido por el edificio.

Los maestros dijeron que han tenido que abordar "docenas de casos en los edificios de personal y estudiantes colocados en aulas no aptas" desde que regresaron el 1 de febrero.

Agregaron que el tiempo dedicado a abordar los problemas de seguridad "condujo a pérdidas significativas de tiempo de preparación e instrucción plagada de interrupciones innecesarias".

Mientras tanto, el distrito escolar dijo que el desacuerdo era sobre 34 espacios de trabajo y que las quejas sobre más de una docena de ellos se dieron a conocer ante el distrito el sábado. El distrito también agregó que no ha habido evidencia de transmisión dentro de la escuela.

Según los datos recibidos el jueves del departamento de salud, el distrito dijo que solo ha habido 35 casos confirmados de COVID-19, todos los cuales se contrajeron fuera de la escuela.