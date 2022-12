Disparidad racial reportada en la disciplina carcelaria de Nueva York, según informe

NUEVA YORK -- Las personas negras e hispanas encarceladas en las prisiones del estado de Nueva York tienen más probabilidades que las personas blancas de enfrentar más castigos una vez que terminan tras las rejas, según un informe del inspector general del estado publicado el jueves.

Una persona negra tras las rejas en Nueva York entre 2015 y 2020 tenía más de un 22% más de probabilidades de recibir una citación por mala conducta que una persona blanca, según el informe, que analizó las denuncias de mala conducta que finalmente fueron desestimadas.

Recibe actualizaciones de lo que acontece en el área triestatal directo al buzón de tu correo electrónico. Suscríbete a los boletines de Telemundo 47.

Mientras tanto, una persona hispana tras las rejas tenía un 12% más de probabilidades.

La inspectora general Lucy Lang dijo que el departamento de correccionales del estado no ha podido idear estrategias para eliminar las disparidades raciales durante años. Su informe fue provocado por una investigación de 2016 realizada por The New York Times que encontró epítetos raciales desenfrenados y un tratamiento disciplinario dispar contra la población carcelaria mayoritariamente negra e hispana.

Los factores que alimentan las disparidades probablemente van desde prejuicios raciales explícitos e implícitos entre el personal penitenciario. El informe también señaló cambios en la demografía de la población carcelaria estatal en un momento en que la cantidad de personas tras las rejas en Nueva York ha disminuido un 41% desde 2015.

Lang pidió una capacitación antisesgo anual para todos los empleados de correccionales estatales, más análisis de datos disciplinarios, un uso más amplio de oficiales de audiencia centralizados y el uso ampliado de sistemas de cámaras fijas en todas las instalaciones correccionales estatales.

“No hay duda de que el sistema de justicia penal es solo uno de los muchos sistemas que tienen un impacto devastador y desproporcionado en los neoyorquinos de color”, dijo Lang en un comunicado. “Lamentablemente, como lo reflejan los seis años de datos de nuestro informe, aunque las disparidades raciales pueden no comenzar en las puertas de la prisión, lamentablemente tampoco terminan allí”.

El departamento de correccionales del estado planea publicar un nuevo manual para los oficiales de audiencia y revisión para ayudar a garantizar que las personas encarceladas obtengan audiencias justas.

El departamento de correccionales de Nueva York también considerará agregar capacitación al personal para el sesgo implícito y dijo que espera contratar más oficiales de audiencia en todo el estado.