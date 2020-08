Directores suman voces para que se retrase el nuevo año escolar en persona en NYC

Lo que debes saber Más directores de la Ciudad de Nueva York se están uniendo al llamado para retrasar el aprendizaje en persona en los cinco condados; 41 más enviaron una carta al alcalde y al canciller el lunes

En un comunicado, el Departamento de Educación dijo que estaba "haciendo un trabajo tremendo" para volver al aprendizaje en persona de manera segura en septiembre; en particular, la declaración no especificó la fecha de regreso del 10 de septiembre que el alcalde ha mencionado

Un número creciente de distritos escolares en todo el país está optando por al menos comenzar el año escolar de forma remota; Las escuelas públicas de Newark tomaron la decisión el lunes, mientras que más universidades, como SVA e Ithaca, están cambiando de rumbo.

NUEVA YORK - Más directores de la ciudad de Nueva York están pidiendo un inicio diferido del aprendizaje en persona este otoño, lo que agrega impulso a las crecientes llamadas en los cinco condados, y en todo el país, para detener el regreso físico a clases debido a preocupaciones de seguridad en curso.

Los directores de 41 escuelas en el Distrito 6 de Manhattan, una de las casi tres docenas de zonas escolares en la ciudad, enviaron una carta al alcalde Bill de Blasio y al canciller de escuelas Richard Carranza el martes pidiendo oficialmente algún tipo de retraso.

En una declaración en respuesta al último impulso, el Departamento de Educación de la ciudad dijo: "Los educadores y los líderes escolares están haciendo un trabajo tremendo para hacer que el año escolar más importante de la historia sea seguro y saludable para los niños, y sabemos que necesitan información y recursos para hacer reapertura posible ".

"Con una tasa de infección en toda la ciudad del 1 por ciento, la ciudad de Nueva York es la ciudad principal más segura del país y estamos compartiendo orientación sobre instrucción y seguridad con frecuencia para continuar planificando una reapertura en septiembre", continuó el comunicado.

En particular, la declaración del DOE carecía de una fecha específica para comenzar el año escolar 2020-21. Anteriormente, De Blasio había dicho que el objetivo era reabrir las escuelas para el aprendizaje en persona y a distancia, según lo programado, el 10 de septiembre. No estaba claro de inmediato si la declaración del DOE reflejaba la voluntad de retrasar eso.

La ciudad apunta a una reapertura híbrida este otoño, con la mayoría de los 1.1 millones de estudiantes pasando dos o tres días a la semana en aulas físicas y aprendiendo de forma remota el resto del tiempo. Aproximadamente una cuarta parte de las familias han optado por comenzar de forma totalmente remota, aunque tendrán la posibilidad de optar por volver a participar trimestralmente en persona. El quince por ciento de los maestros también ha indicado que solo instruirán de forma remota.

Los funcionarios han estado trabajando agresivamente para reforzar la seguridad escolar antes de la reapertura de los casi 1,800 edificios escolares de la ciudad de Nueva York. De Blasio agregó otra herramienta para los directores de la ciudad el martes: una línea directa para solicitar suministros de PPE inmediatos antes y durante el año escolar.

"Se trata de estar listo. Se trata de pasar del miedo a la resiliencia. Prepararse para tener un año escolar en el que nuestros niños sean atendidos de manera segura y tomar las precauciones necesarias", dijo de Blasio. "Se trata de cualquier cosa que pueda necesitar una escuela, ya sea desinfectante de manos, toallitas húmedas o jabón, lo que sea. Máscaras faciales, máscaras quirúrgicas: lo que necesiten nuestros educadores, lo que necesiten nuestros empleados, lo que necesiten nuestros niños, lo haremos seguro que está ahí ".

La línea directa para directores estará funcionando en algún momento de esta semana. También se espera que los padres de los niños que asisten a las escuelas públicas de la ciudad reciban los horarios de aprendizaje combinados de sus hijos a partir de esta semana.

De Blasio ha dicho constantemente que la ciudad dará prioridad a la seguridad de los estudiantes y el personal por encima de todo, implementando nuevos requisitos como enfermeras certificadas en cada escuela junto con los estrictos mandatos del protocolo COVID y los umbrales para volver a cerrar. Sin embargo, el sindicato de maestros de la ciudad se ha preguntado a cada paso si es suficiente.

La cuestión de las pruebas, por ejemplo, es una preocupación fundamental. La ciudad no tiene planes de exigir que los maestros, estudiantes u otro personal se realicen la prueba de COVID, aunque dice que lo alienta fuertemente. Las pruebas COVID están abiertas universalmente en Nueva York, y algunos miembros del sindicato quieren un protocolo más estricto en lo que respecta a las escuelas en ese frente.

Mientras tanto, los educadores en la ciudad más grande de Nueva Jersey ahora dicen que las escuelas públicas de Newark permanecerán remotas hasta el final del primer período de calificaciones, alrededor de mediados de noviembre, cuando el Grupo de Trabajo de Reapertura de la NBOE volverá a evaluar.

Ese distrito escolar se une a un número creciente de los principales en todo el país, desde Chicago a Houston y Los Ángeles, optando por comenzar el año escolar de manera completamente virtual. La ciudad de Nueva York, el distrito escolar público más grande de Estados Unidos, fue el más afectado por la pandemia, aunque mucho antes, y ha pasado el último mes y medio más o menos continuando reduciendo su tasa de infección por COVID.

Aún así, los padres y educadores de todo el estado tienen preguntas pendientes. ¿Cómo funcionarán las pruebas? ¿Cuáles son los requerimientos? ¿Cómo sabré si la escuela de mis hijos debe cerrarse? ¿Qué pasa con las pruebas y el seguimiento de los profesores?

El gobernador Andrew Cuomo dice que a menos que estos interesados ​​clave se sientan cómodos con las respuestas a esas preguntas y más, pueden resistirse a volver al aprendizaje en persona. Si los padres no envían a sus hijos, las escuelas no tendrán niños para enseñar, dice Cuomo. Si los maestros no se presentan a clase, los niños no tendrán educadores.

El gobernador ha exigido que cada uno de los más de 700 distritos escolares del estado celebre una serie de sesiones informativas obligatorias con los padres y al menos una centrada exclusivamente en los maestros para fines de esta semana.

Mientras tanto, las escuelas públicas de Clarkstown, en el condado de Rockland de Nueva York, se convirtieron en el último distrito en decir el miércoles que comenzaría el año de forma remota.